Tijdens Google I/O 2021 was er veel ruimte voor onze privacy. Logisch, maar dit lijkt niet de manier om ons te overtuigen.

Onze Google-privacy moet duidelijker

Na een jaar afwezigheid was Google dit jaar weer terug met Google I/O, het grote ontwikkelaarsevenement dat start met een keynote vol nieuws. Mocht je van te voren verwachten dat Google na twee jaar vast een bomvol programma had voorbereid, viel dat een beetje tegen. De show van twee uur kabbelde namelijk op een vrij traag tempo voort.

Voordat Android 12 officieel uit de doeken werd gedaan, werd er eerst een hoop aandacht besteed aan andere dingen die voor de gemiddelde consument niet zo boeiend zijn.

Iets concreter zijn Googles plannen voor privacy. Specifiek wordt het op mogelijk om je laatste vijftien minuten in Chrome naar Incognito Mode om te zetten, waardoor je online activiteit in principe wordt verwijderd. Je kunt daarnaast foto’s van Google Foto’s in een veilig mapje plaatsen.

Ook Android 12 krijgt meer privacyfuncties. Het besturingssysteem krijgt een Private Compute Core, waardoor dingen als Smart Reply en Live Caption werken zonder dat je data de telefoon verlaat.

Ook wordt binnen apps gewaarschuwd dat bepaalde privacygevoelige informatie wordt gebruikt. Heel duidelijk was Google echter niet over deze nieuwe functie, want het enige voorbeeld dat werd getoond was Google Maps en je locatiegeschiedenis.

Googles imago

Google heeft geen sterk imago als het gaat om privacy. Een blik op Twitter tijdens de Google I/O-keynote liet wel zien dat men voornamelijk moet gniffelen als het bedrijf over het onderwerp praat.

Dat is deels onterecht. Het is waar dat je gegevens worden gebruikt voor het tonen van advertenties, maar daar is het bedrijf opvallend transparant in. Je weet precies waarvoor je data wordt gebruikt en hoe je die data kunt verwijderen. Tevens lekt die data niet. Daar kan Facebook nog wat van leren.

Het grote nadeel is dat je er even werk van moet maken. Hoewel er een heel privacy-dashboard is en er allerlei dingen zijn aan te passen, moet je er naar op zoek en je er in verdiepen. Laten we eerlijk zijn: de gemiddelde Android-gebruiker heeft daar geen interesse in. Hoewel we steeds meer bewust raken over het belang van goede internetveiligheid, blijft men bijvoorbeeld nog steeds onveilige wachtwoorden gebruiken en wordt 2FA (tweestapsverificatie) nog te vaak niet ingesteld.

Apple zet de toon

Er zit een groot verschil tussen hoe Google en concurrent Apple hun nieuwe privacyfuncties presenteren. Google zet kleine stapjes en stopt het weg in menuutjes, terwijl Apple tegenwoordig gewoon een dikke melding in het scherm zet als een app je gedrag wil tracken. Dat is pas duidelijke taal.

Volgens The Information zou Google terughoudend zijn om dergelijke functies te implementeren in Android. Het bedrijf zit namelijk een lastige positie. Google verdient geld met het verzamelen van gebruikersdata, maar vindt ook dat gebruikers de controle moeten krijgen over hun gegevens.

Je kunt dan die controle ergens in een menu stoppen, maar Google weet ook wel dat de gemiddelde Android-gebruiker daar waarschijnlijk niets mee doet totdat ze een grote waarschuwing in beeld krijgen. Uit analyse blijkt dat 95 procent van iOS-gebruikers inmiddels het tracken van hun data blokkeert, omdat hun privacykeuzes concreet worden gemaakt. We hadden graag dergelijke duidelijkheid in Android 12 gezien.

