Opinie: Google schaam je, Apple doet het veel beter qua updates

Google vs Apple of Android vs iOS. Er zijn miljoenen mensen die voorkeur hebben voor een specifiek besturingssysteem en dat is natuurlijk helemaal prima. Wat dat niet is, is het updatebeleid van Google, want in vergelijking met Apple mag het heel wat beter.

Qua smartphones zijn er twee grote kampen namelijk Android en natuurlijk iOS. Veel mensen hebben zo hun favoriete besturingssysteem. Natuurlijk komt het weleens voor dat er wordt gewisseld van Android naar iPhone of andersom. Beide systemen kennen hun voor- en nadelen, maar dat is niet iets wat redacteur Colin nu wil aanhalen.

Wel wil hij het hebben over updates, want daar scoort Apple beduidend meer punten dan Google. De laatste jaren zien we bij Androidfabrikanten wel steeds vaker dat het updatebeleid belangrijker is geworden. Zo krijg je bij verschillende partijen inmiddels jarenlang Android-updates en ook beveiligingspatches, zodat je altijd veilig bent. Fijn natuurlijk, maar het zou fijn zijn als Google, de ontwikkelaar van Android, ooit wat op Apple kon gaan lijken qua updatebeleid en de uitrol daarvan.

Android 13 vs iOS 16

Laten we beginnen met kijken naar de uitrol van de nieuwste versies van beide besturingssystemen: Android 13 en iOS 16. Android 13 werd half augustus officieel uitgebracht en is momenteel te downloaden op welgeteld 8 toestellen die hier verkrijgbaar zijn, allemaal van Google zelf. Dit terwijl er, zoals je vast weet, nog tientallen fabrikanten zijn die Android-toestellen uitbrengen.

Bij Apple werkt dat heel anders en stukken beter. De nieuwe versie iOS 16 is namelijk afgelopen week officieel uitgebracht en ook direct beschikbaar op heel wat smartphones van de Amerikaanse fabrikant. Tussen de uitrol van updates bij beide platformen zijn heel wat verschillen te zien.

Apple: langere support

Bij Google zelf zijn de oudste toestellen die de update nog krijgen de Pixel 4 en 4XL, die in 2019 werden uitgebracht. Apple heeft dat veel beter voor elkaar, want daar komt de nieuwe software gewoon nog naar de iPhone 8-serie uit 2017.

Apple staat al jaren bekend om de goede support voor hun apparatuur, dat ook geldt voor hun Macbooks, iMacs of bijvoorbeeld iPads. Dat heeft weer te maken met een groot voordeel voor het bedrijf: de software is gesloten en geheel in eigen beheer.

Daardoor kan Apple zelf de software afstemmen op hun apparaten en de gebruikte hardware. Alles bij het Amerikaanse bedrijf is in eigen beheer, waardoor alles geoptimaliseerd wordt en perfect met elkaar samenwerkt.

Android: aanpassingen van fabrikanten zelf

Android is zoals genoemd te gebruiken door andere fabrikanten dan Google. Daardoor bestaan er dus ook smartphones van bijvoorbeeld Samsung, Xiaomi of Motorola die draaien op Android, waarbij we allerlei aanpassingen zien. Enigszins fijn te noemen, want zo zijn er meer ‘smaakjes’ verkrijgbaar. Het zorgt er echter wel voor dat een nieuwe Android-update (te) lang op zich laat wachten.

Waar Apple kiest voor een specifieke dag waarop de software, in dit geval iOS 16, uitrolt voor gaat dat bij Android dus heel anders. Zo is Android 13 de nieuwste versie van het besturingssysteem van Google, maar er zijn nog honderden miljoenen toestellen die nog draaien op Android 12, Android 11 of zelfs een nog oudere versie.

Google levert die fabrikanten namelijk een kale versie van Android, waarna zij aan de slag kunnen met aanpassen daarvan. Daarbij kun je denken aan het toevoegen van andere icoontjes, eigen applicaties of het toevoegen of verwijderen van functies. Zo gebruikt elke fabrikant zijn eigen sausje over Android heen en het samenstellen daarvan kost nu eenmaal tijd. Daardoor kan het dat iOS 16 direct uitrolt voor heel wat iPhones en jij nog tijden moet wachten op de nieuwe Androidversie.

Android-updates krijgen nooit hetzelfde niveau als Apple

De professionele wijze waarop Apple updates uitrolt zullen we echter nooit gaan zien in Android-land. Dat komt dus simpelweg door het feit dat Android ‘open’ is en iedereen ermee bezig kan. Ook zien we in Androidland tientallen zo niet honderden apparaten die allemaal op Android draaien, maar wel allemaal andere specificaties hebben.

Waar de iPhones op een paar handen te tellen zijn, is dat bij Android niet het geval. Eén moment kiezen waarop de nieuwste Androidversie beschikbaar komt voor al die apparaten is een leuk streven, maar helaas totaal onhaalbaar. Ik troost me voor nu maar met de gedachte dat Android op andere gebieden wel grote pluspunten biedt ten opzichte van iOS… maar toch hoop ik dat het bij Google ooit stukken beter wordt.

