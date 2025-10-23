Opinie: de groothoeklens op smartphones verdient meer liefde

Vrijwel alle smartphones, zelfs de goedkope, hebben een groothoeklens aan boord. Maar terwijl hoofdcamera’s en telelenzen steeds beter worden, is er vanuit fabrikanten weinig liefde voor de wijdste camera. Dat moet veranderen.

Smartphones verdienen een betere groothoeklens

Er zijn meerdere redenen waarom ik hoop dat Vivo ooit terugkeert op de Nederlandse telefoonmarkt. De belangrijkste: het bedrijf maakt smartphones met uitstekende en soms eigenzinnige camera’s.

Neem de Vivo X200 Ultra, het vlaggenschip van dit jaar. Dat toestel heeft een erg goede 200 megapixel-telelens, die ook op de Xiaomi 15 Ultra zit. De hoofdcamera biedt bovendien een heerlijke beeldhoek van 35 millimeter. Daarmee is hij veel geschikter voor straatfotografie dan de meeste andere smartphones. Die hebben doorgaans een hoofdcamera van rond de 24 millimeter, wat eigenlijk te wijd is voor de meeste toepassingen.

Kers op de taart is de groothoeklens. Die heeft een net zo grote sensor als de hoofdcamera en presteert dan ook geweldig. Daarmee is Vivo één van de weinige fabrikanten die deze lens serieus neemt. De meeste concurrenten lijken hem te zien als een soort bonus. Een goedkope toevoeging waardoor je kunt pochen met een extra camera.

Vivo X200 Ultra

De Poco F7 Pro bijvoorbeeld heeft een prima 50 megapixel-hoofdcamera en stopt daar een aftandse 8 megapixel-groothoeklens bij met een minuscule sensor. Het kwaliteitsverschil is zo groot dat je hem waarschijnlijk nooit zult gebruiken.

Zelfs een op fotografen gericht toestel als de genoemde Xiaomi 15 Ultra gebruikt een relatief kleine sensor voor de groothoeklens, terwijl de hoofdcamera en telelens jaar na jaar worden verbeterd. Op de nieuwe Xiaomi 17 Pro en 17 Pro Max heeft de groothoeklens een brandpuntsafstand van slechts 17 millimeter. Dat kun je nauwelijks nog echt groothoek noemen. Het verschil met de hoofdcamera is slechts 6 millimeter. Dan heb je er niet zoveel aan.

Groothoeklens is lastig te gebruiken

Er is wel een reden waarom fabrikanten relatief weinig aandacht besteden aan deze camera. Wie rondleest op internetfora zal merken dat de meeste consumenten de groothoeklens niet zo interessant vinden. Ze willen veel liever een goede telelens en zeggen de groothoek nauwelijks te gebruiken. Van sommigen mag hij zelfs weggelaten worden.

Dat is paradoxaal genoeg ook het argument voor bijvoorbeeld Apple om de iPhone 17 juist wél te voorzien van een groothoeklens en niet van een telelens. Omdat de meeste gebruikers die laatste belangrijker vinden, houdt het bedrijf hem exclusief voor de duurdere Pro-modellen. Als je wil kunnen zoomen, betaal je extra. En rolt er dus meer geld in het toch al goed gevulde laatje van Apple.

Ik denk dat veel mensen vooral onverschillig staan ten opzichte van de groothoeklens omdat ze niet goed weten hoe ze hem moeten gebruiken. Dat is ook wel te begrijpen. Als je in een ‘normale’ situatie een foto maakt met een wijde lens levert dat waarschijnlijk een raar kiekje op. Je vrienden lijken kleine poppetjes en er is vaak vertekening te zien in de hoeken. Toch kun je er prachtige foto’s mee maken.

Bovenstaande kiekjes zijn allemaal genomen met een 14 millimeter-lens. Ik weet uit ervaring dat veel vrienden ze tof vinden. Een groothoeklens dwingt tot creativiteit. Idealiter creëer je een perspectief dat het menselijk oog normaal gesproken niet kan waarnemen. Je laat de wereld zien op een nieuwe, maar toch nog herkenbare manier.

Ik vind de groothoeklens daarmee de interessantste en meest uitdagende camera op een smartphone. Ik hoop dat jij er ook eens mee aan de slag gaat. En dat andere fabrikanten hem net als Vivo de aandacht zullen geven die hij verdient.

