Opinie: Hopelijk komt Huawei snel terug op wereldwijde smartphonemarkt

Of Huawei terugkeert op de globale smartphonemarkt? Android Planet-redacteur Colin hoopt van wel. In dit opiniestuk lees je wat de fabrikant volgens hem moet doen om weer een naam op te bouwen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Huawei komt terug op wereldwijde smartphonemarkt’

Smartphones van Huawei zijn maar mondjesmaat te koop en als je er eentje koopt heb je te maken met allerlei restricties, waardoor alles niet zo werkt als op een Android-smartphone. Ook ben je op bepaalde vlakken niet toekomstbestendig met een nieuw Huawei-toestel op zak.

Volgens geruchten zou Huawei echter grootse plannen hebben voor een terugkomst op de wereldwijde smartphonemarkt. Het bedrijf heeft zich enkele jaren geleden teruggetrokken vanwege Amerikaanse sancties. Daardoor mag het onder andere geen zaken doen met Amerikaanse bedrijven, wat het bedrijf in flinke problemen heeft gebracht.

Redacteur Colin hoopt dat het gerucht van de terugkomst van Huawei waar is, maar dat kan volgens hem alleen met een heel andere strategie – of als er een groot wonder gebeurt. Mocht Huawei echt terug willen keren en een status creëren zoals jaren geleden, dan moet het bedrijf zich op deze drie pijlers richten.

1. Software: HarmonyOS in plaats van Android?

Omdat Huawei geen zaken meer mag doen met Amerikaanse bedrijven, kan het ook al jaren geen Android meer gebruiken. Daarom heeft het bedrijf zelf gewerkt aan een heel eigen besturingssysteem (dat stiekem gebaseerd is op Android): HarmonyOS.

Inmiddels zijn hier verschillende versies van uitgebracht en draait het op veel Huawei-apparaten zoals de genoemde smartphones en tablets, maar ook smartwatches. Diensten als Google Maps of Gmail zijn niet (makkelijk) te gebruiken en ook de Play Store met miljoenen apps, games en andere content kun je niet gebruiken op een Huawei-toestel.

Daar zijn verschillende omwegen voor om die pijn enigszins te verzachten, maar het is niet the real deal. Huawei zelf is maar wat trots op HarmonyOS met een eigen appwinkel. Er zijn zakken met geld gespendeerd om enkele grote app-ontwikkelaars een HarmonyOS-variant te laten ontwikkelen van hun populaire app, maar is het afgelopen jaren nou echt van de grond gekomen? Totaal niet.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Als je de AppGallery (de Play Store van Huawei) nu checkt en zoekt op WhatsApp of Instagram, dan zijn deze apps niet te downloaden. Ook Facebook, veel internetbankieren-apps of Linkedin ontbreken. Van veel (populaire) spellen bestaat geen HarmonyOS-versie en dat geldt ook voor iconpacks of widgets die je misschien gebruikt op je Android-toestel.

Als Huawei daadwerkelijk plannen heeft om zich weer te richten op de smartphonemarkt, moet er eerste een serieuze inhaalslag worden gemaakt op het gebied van de AppGallery. Dat is verzoeken om een wonder, want het bedrijf roept al jaren dat de digitale winkel een goed alternatief is voor de Play Store, wat gewoonweg niet zo is.

We kunnen misschien beter blijven hopen dat de opgelegde sancties worden opgeheven, zodat Huawei gewoon weer Android mag gebruiken.

2. 5G-connectiviteit: wel of niet?

Nog een gevolg van de sancties is dat Huawei eigenlijk geen gebruik kan maken van 5G-connectiviteit. Zo brachten ze afgelopen jaren high-end toestellen uit met aangepaste chips, waarbij er geen 5G-mogelijkheid aanwezig was. 5G is hier in Nederland nog niet volledig operationeel, maar als je nu een smartphone koopt is het wel erg fijn dat ‘ie in de toekomst overweg kan met het nieuwe netwerk.

Onlangs werd de Huawei Mate 60-serie gepresenteerd, die wel weer een 5G-verbinding op kan zetten. Hoe het echter precies zit, is nog niet helemaal bekend. Het zou gaan om een zelfontwikkelde processor die qua snelheid overeenkomt met de Snapdragon 870 van Qualcomm, een chip die inmiddels al drie jaar oud is.

Ook op dit gebied zal in de huidige situatie dus weer een wonder moeten geschieden, want een smartphone die alleen overweg kan met 4G, die wil je eigenlijk niet hebben.

3. Prijs: concurrerend en niet zoals nu

En dan is er ook nog de prijsstelling van Huawei-smartphones. Zoals gezegd zijn toestellen van het bedrijf hier weliswaar te koop, waarbij het wel de hoofdprijs durft te vragen. Zo kostte de Huawei Mate 50 Pro 1399 euro en de Huawei P60 Pro 1199 euro.

Voor de opvouwbare Mate X3 vraagt het bedrijf maar liefst 2199 euro en de Huawei Nova 11 Pro heeft een vanafprijs van 599 euro. Flinke prijzen dus. Op het gebied van schermen, accu’s en camera’s kunnen de toestellen zeker mee met de concurrentie.

Maar met zulke prijzen, brakke software en geen 5G-ondersteuning, prijs je jezelf gewoonweg uit de markt. Ook wordt er gebruikgemaakt van verouderde chips die qua kracht en efficiëntie allang zijn ingehaald, of van processors die qua krachtniveau niet mee kunnen met de huidige ontwikkelingen.

Als Huawei ervoor kiest om zich echt meer te laten zien op de globale markt, dan moeten de interne strategen zich ook eens beraden op een heel andere prijsstrategie, want anders wordt het helaas echt nooit meer wat op smartphonegebied.

Zie jij Huawei terugkeren op de smartphonemarkt zoals jaren geleden of niet? Wat zou het bedrijf daar volgens jou voor moeten doen en aanpassen of is de huidige strategie precies goed? Laat het uiteraard even weten in de comments onder dit artikel!

Meer over Huawei-nieuws op Android Planet