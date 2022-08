Opinie: Dat Instagram op TikTok gaat lijken is onoverkomelijk

Hoewel veel gebruikers het niet willen, is het onoverkomelijk dat Instagram in de komende jaren steeds meer op TikTok gaat lijken. Android Planet-redacteur Erwin vertelt waarom.

Instagram gaat hoe dan ook op TikTok lijken

Instagram-topman Adam Mosseri zei een jaar geleden al stellig dat Insta geen foto-deel-app meer is en ook geen app voor vierkante foto’s. In plaats daarvan zal de dienst steeds meer de focus gaan leggen op video en shoppen. De grote knop om een foto toe te voegen werd vervangen met een knop voor Reels en vlak daarnaast werd een Winkel-knop geplaatst.

Inmiddels gaat Instagram steeds meer op TikTok lijken, met een nog grotere nadruk op video. In een recente beperkt uitgerold test werden beelden in de app schermvullend in beeld gebracht, waar je doorheen gaat alsof je door TikTok swipet.

Tevens werd er bij deze test allerlei content van vreemden tussen de foto’s en video’s van je vrienden gezet. Dat viel bij veel gebruikers in het verkeerde keelgat, waaronder bij de Kardashians.

Kardashians zijn boos

Ik hoor je denken: wat boeit het mij nou wat de Kardashians van Instagram vinden? Toch is dat belangrijk, want deze vrouwen hebben een enorme macht. Toen Kylie Jenner bijvoorbeeld in 2018 twitterde dat ze Snapchat niet meer opende, namen de aandelen van Snap een snoekduik.

In dit geval plaatsten de half-zussen Kylie en Kim een bericht op Insta: “Maak Instagram weer Instagram. Stop met proberen TikTok te zijn, ik wil gewoon leuke foto’s van mijn vrienden zien. Liefs, iedereen”. Kylie Jenner heeft 365 miljoen volgers op Instagram. Kim Kardashian heeft er 328 miljoen. Het duo wordt bijgestaan door een petitie die door meer dan 300.000 mensen is getekend.

Instagram luistert en heeft de test teruggedraaid, maar de koers verandert niet. Adam Mosseri reageerde op de kritiek door te stellen dat Instagram de komende tijd echt meer om video zal draaien, omdat de gebruikers daar nou eenmaal meer mee doen.

Instagram-gebruiker van het eerste uur

Ik ben een Instagram-gebruiker van het eerste uur. Je ziet dat helaas niet direct terug in mijn volgersaantallen, die niet in de buurt komen van de Kardashians, maar toch plaatste ik al in 2010/2011 foto’s met dikke filters eroverheen om er iets leuks van te maken.

Ik plaats nog steeds graag vakantiefoto’s op Instagram, maar laten we wel wezen: dat in stand willen houden is een beetje alsof je blijft vastklampen aan fysieke fotoboeken, terwijl iedereen hun foto’s tegenwoordig digitaal bewaart.

Men is bang dat Instagram zijn identiteit verliest als het TikTok achterna gaat, maar de app heeft geen keus. Tijden veranderen en de manier waarop mensen een app gebruiken ook. Als je alleen maar rekening blijft houden met die oude groep gebruikers, dan blijft je dienst stilstaan en groei je niet meer.

Geld verdienen

Naast de gebruikers spelen de inkomsten natuurlijk ook een grote rol in de beslissingen van Instagram. Met het oude Instagram scrol je door de foto’s van je vrienden, zie je wellicht een paar reclames en sluit je de app weer. Wat TikTok goed doet en Instagram graag wil, is jou vasthouden. Als je eenmaal bezig bent, blijf je nieuwe leuke dingen zien.

Het betekent niet dat Instagram een kopie van TikTok moet worden, maar een veel grotere rol voor video is logisch voor de nieuwe generatie gebruikers en de portemonnee van Instagram. Want als Insta niet drastisch het roer omgooit, dan wordt de app zoals de fotoboeken bij je ouders in de kast: stoffig.

Tips: haal alles uit Instagram

Er valt een hele hoop uit Instagram te halen, waar je mogelijk nog geen weet van hebt. Check eens onze 7 tips. Ook leggen we uit hoe je een Instagram-account kunt verwijderen.