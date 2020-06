Apple heeft iOS 14 onthuld en een hoop nieuwe functies klinken Android-gebruikers wel erg bekend in de oren. Maar wat maakt dat eigenlijk uit?

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 14 en Android lijken op elkaar: wat maakt dat uit?

Als je als Android-gebruiker maandag de keynote van Apple keek, viel je waarschijnlijk wat op. Apple presenteerde daar onder andere iOS 14, de nieuwste versie van het besturingssysteem voor de iPhone. Een hoop nieuwe functies van deze update lijken zo van Android geplukt te zijn.

Het wordt bijvoorbeeld nu pas mogelijk om op iOS een andere standaard mail- of browser-app te kiezen. iOS-gebruikers kunnen straks widgets op hun thuisscherm plaatsen en iOS krijgt een app-drawer in de vorm van een App Library. Ook wordt eindelijk picture-in-picture geïntroduceerd en komt er een subtiele notificatie in beeld als je wordt gebeld.

Ook qua apps is er veel herkenning. Zo krijgt Apple Maps eindelijk fietsroutes zoals in Google Maps en komt Apple met een Translate-app die hetzelfde doet als Google Translate. Ook spraakassistent Siri krijgt een nieuwe interface, die wel heel erg lijkt op die van de Google Assistent. Zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Wie heeft het verzonnen

Dat wekt bij veel Android-gebruikers emotie op. Apple presenteert deze functies als nieuw, terwijl jij ze mogelijk al jaren gebruikt. De lijstjes met functies die Apple nu weer ‘gejat’ zou hebben vliegen je online om de oren. Maar is het eigenlijk wel zo erg?

Android en iOS lijken inmiddels zoveel op elkaar en zijn zo uitgebreid, dat nieuwe functies bijna altijd overgenomen lijken te worden van de ander. Dat geldt net zo goed de andere kant op. Wie het dan exact verzonnen heeft en wie het wellicht heeft gekopieerd, maakt dan niet zoveel meer uit.

Neem de widgets bijvoorbeeld. Android heeft die al veel langer, maar bij iOS 14 lijkt de widget-interface net wat fijner te werken en vooral mooier als een eenheid te ogen. Hopelijk is dat voor Google weer motivatie om in een volgende versie van Android de widgets aan te pakken.

Strijd tussen Google en Apple?

En als we dan toch bezig zijn, dan zijn er ook best wat andere functies van iOS 14 die we graag in de volgende versie van Android zouden willen zien. Zo is de manier waarop Apple zijn Berichten-app elke keer weer uitbreidt jaloersmakend, en dwingt Apple app-makers om duidelijk te zijn over welke gegevens ze exact ontvangen als jij hun apps gebruikt en waarom dat zo is.

Android en iOS liggen tegenwoordig zo dicht bij elkaar, dat de strijd tussen Google en Apple niet meer zo relevant is. Het is juist goed dat beide bedrijven elkaar scherp houden, want daar kom jij als consument beter uit. Zorg er gewoon voor dat je het besturingssysteem kiest die de functies op die manier implementeert zoals jij het belangrijk vindt.

Meer over WWDC

Meer over ontwikkelaarsconferentie WWDC 2020 lees je bij onze zustersite iPhoned. Check alle nieuwe iOS 14-functies. Ben je meer benieuwd naar alle vernieuwingen van de nieuwste Android-versie? Check dan ons Android 11-overzicht.

Lees het laatste nieuws over Apple