Deze iPhone 17-functie moet elke Android-telefoon kopiëren

De nieuwe selfiecamera van de iPhone 17 is één van de leukste updates in jaren. Je hoeft het toestel niet meer te draaien om te wisselen tussen liggende en staande foto’s. Hopelijk gaan Android-fabrikanten deze functie kopiëren.

De selfiecamera van de iPhone 17 is een uitstekend idee

We geven het bij Android Planet niet graag toe, maar soms verzinnen ze in Cupertino best iets wat het kopiëren waard is. De nieuwe selfiecamera van de iPhone 17 valt absoluut in deze categorie. Hij heeft een hogere resolutie van 18 megapixel, maar dat is nog het minst interessant.

Deze camera heeft namelijk een grote, vierkante sensor, waar de iPhone tijdens het fotograferen een uitsnede van maakt. Dat kan zowel een staande als een liggende foto zijn. Je hoeft je telefoon dus niet meer te draaien tijdens het schieten van je kiekje. Je tikt gewoon op het scherm om te wisselen. Sterker nog: als de iPhone merkt dat er meerdere mensen voor de lens staan, zal hij automatisch switchen naar de liggende stand. Zo past iedereen op de foto.

Het idee klinkt zo simpel dat je je afvraagt waarom het niet eerder is bedacht. Voorbij is het gehannes met het kadreren van groepsplaten. En door die grote sensor hebben je foto’s in elke stand de genoemde resolutie van 18 megapixel.

Apple spreekt van een zogenaamde ‘Center Stage’-camera, zoals die ook op recente Macs te vinden is. Hij heeft meer voordelen. Zo ‘volgt’ hij je tijdens het voeren van videogesprekken, zodat je gezicht in het midden van het frame blijft als je beweegt. Erg handig.

Alternatieven voor de iPhone 17

Kijk, we beweren natuurlijk niet dat je alleen voor deze nieuwe camera een iPhone 17 moet kopen. Voor minder geld schaf je in Android-land namelijk een smartphone aan met minstens zo veel mogelijkheden. De Samsung Galaxy S25 Ultra is inmiddels bijvoorbeeld veel goedkoper dan de iPhone 17 Pro Max en doet in weinig onder voor Apple’s vlaggenschip.

Meer weten? We hebben alle alternatieven voor de verschillende nieuwe iPhones op een rijtje gezet. Ze moeten het helaas wel zonder die hippe selfiecamera stellen.

Vind je ook dat de selfiecamera van de iPhone 17 naar Android-telefoons moet komen? Of is het wat jou betreft maar onzin? Laat je mening horen in de reacties!