Opinie: het gebogen scherm verdwijnt, en dat is maar goed ook

Nu ook Samsung volledig overstapt op platte displays lijkt de dood van smartphones met een gebogen scherm nabij. Redacteur Mike vindt dat een prettige ontwikkeling.

Gebogen schermen verdwijnen langzaam van het toneel

Oled-schermen bieden veel voordelen. Ze hebben een hoog contrast, laten prachtige kleuren zien en zwart is door de individueel aangestuurde pixels echt zwart. Helaas is dit soort schermen ook relatief makkelijk te buigen.

Ik maak natuurlijk een grapje, want er zijn best handige toepassingen denkbaar voor flexibele oled-panelen. Tot nu toe hebben ze echter vooral ergernis veroorzaakt. De eerste oled-televisies die LG op de markt bracht, hadden een gebogen scherm. Ik heb er in 2015 met lichte tegenzin eentje aangeschaft. Het beeld was prachtig, maar de vertekening in films en series vond ik altijd bijzonder irritant. Inmiddels staat er gelukkig een kaarsrecht exemplaar in mijn huiskamer.

Samsung Galaxy Note Edge

Samsung lanceerde in 2014 de Galaxy Note Edge, de eerste smartphone met een gebogen oled-scherm dat over de randen heen liep. Er zouden in de jaren daarna nog vele toestellen volgen van vrijwel elke fabrikant. De functionaliteit bleef vaak beperkt tot een snelmenu met veelgebruikte apps in de rand. Het zag er vooral luxe uit, zo was de gedachte.

Nu is het 2024 en heeft zelfs de Samsung Galaxy S24 Ultra weer een volledig plat display. Een grote verrassing is dat niet. Het aantal Samsung-smartphones met een gebogen scherm liep de laatste jaren al sterk terug. Bovendien werd de kromming steeds subtieler.

Ook Google nam met de Pixel 8 Pro vorig jaar afscheid van het zogenaamde curved display, dat het pas bij de Pixel 6 Pro had geïntroduceerd. Er is dus een duidelijke tendens zichtbaar. De dood van dit soort schermen lijkt nabij.

Uitstekende ontwikkeling

Ik vind dat een erg fijne ontwikkeling. Een gebogen scherm ziet er wat mij betreft helemaal niet luxe uit, maar eerder een beetje goedkoop en kermisachtig. Bovendien heeft het praktisch gezien alleen maar nadelen. Het beeld vervormt aan de randen altijd een beetje en vanaf de zijkant bekeken zie je een verandering in helderheid. Bovendien raak je het scherm soms onbedoeld aan, waardoor je per ongeluk een app of instelling kan openen.

Daar komt nog bij dat een volledig vlak display, dat wegzinkt in de behuizing, simpelweg beter bestand is tegen schade na een val. Om nog maar niet te spreken over de moeite die het kost om een screenprotector goed aan te brengen op een gebogen scherm.

Heerlijk plat, die Google Pixel 8 Pro

Dat ik niet de enige ben die er zo over denkt, blijkt wel uit de vele klachten die er online over te vinden zijn. En uit de beslissing van Google en Samsung om over te stappen op platte schermen.

Momenteel houden vooral Chinese fabrikanten nog vast aan het gebogen display, zeker bij de duurste toestellen. De OnePlus 12 heeft er weer eentje, net als de Xiaomi 14 Pro. Misschien stellen consumenten in China meer prijs op een dergelijk ontwerp, misschien hebben deze bedrijven gewoon nog niet door dat de beeldvorming kantelt. Displays die niet volledig vlak zijn, raken uit de mode.

Anders gezegd: hoeveel mensen kopen een smartphone omdát hij een gebogen scherm heeft? En hoeveel mensen laten hem vanwege zo’n scherm juist liggen? Ik heb hier geen enkel bewijs voor, maar ik denk dat die tweede groep groter is.

