Opinie: Meer streamingdiensten is goed nieuws voor kijkers

Er wordt flink gemopperd over de hoeveelheid streamingdiensten op de markt, maar de groei is ook goed nieuws voor kijkers. Dit is waarom.

Meer streamingdiensten is goed voor kijkers

In relatief korte tijd is er een hoop veranderd op de streamingmarkt. Aanvankelijk hadden we enkel Netflix. Eventueel nam je er een tweede dienst bij, maar het bleek genoeg om alles te zien wat je wilde zien. Dat was een flinke vooruitgang vergeleken met de tijd voor streamingdiensten. In plaats van wachten tot Net 5 of een andere zender eindelijk een jaar oude aflevering uitzond, liepen we plots gelijk met de Verenigde Staten.

Inmiddels ziet de streamingmarkt er wat anders uit. Er blijven nieuwe diensten uitkomen, met elk hun eigen exclusieve series. Er zijn inmiddels zoveel opties, dat het aanbod weer lijkt op de televisiezenders van voorheen. Maar in plaats van dat je voor een totaalpakket betaalt, doe je dat nu voor elke zender apart.

Dat is de reden waarom de piraterij van series en films weer stijgt. Wil je alle diensten naast elkaar gebruiken, omdat je niets wil missen, dan is dat voor de meeste mensen onbetaalbaar.

Goed nieuws

Maar deze groei van streamingdiensten is ook goed nieuws. Stel je voor dat Netflix als enige grote dienst zou blijven bestaan met enkele kleine alternatieven erbij. Dan zou de prijs voor een abonnement rap omhoog klimmen. Dat gebeurt al, maar we zijn nu op een punt dat Netflix niet teveel kan vragen omdat er zoveel kwaliteit elders is te vinden.

Daarnaast is concurrentie goed nieuws, omdat de verschillende diensten hun best gaan doen om extra goede eigen content te maken. Netflix heeft een hoop eigen series, maar veel van deze shows beginnen te voelen als formules. Nu de dienst serieuze concurrentie heeft, moet het de kwaliteit evenaren van bijvoorbeeld The Marvelous Mrs. Maisel en The Boys op Prime Video, Watchmen, Chernobyl en Westworld op HBO en de Marvel-plannen van Disney Plus.

Als kijker ga je er dus ook op vooruit. Je betaalt minder voor een dienst en de kwaliteit van series blijft hoog. Uiteraard is een lage prijs natuurlijk maar relatief belangrijk als je een abonnement op meerdere diensten nodig hebt.

Je hoeft niet alles te zien

Het is echter goed mogelijk om elke maand een andere dienst te nemen. Je hoeft niet altijd alles te hebben om alle dingen te zien. Je kunt de ene maand de series op de ene dienst bingen en de andere maand de series op de andere dienst. Zo bespaar je jezelf geld en hoef je minder lang te wachten op nieuwe afleveringen.

Het is ook niet zo dat je het recht heb om alles te zien wat er wordt gemaakt. Ik hoor vaak genoeg van mensen dat als iets niet op Netflix staat je dan het recht hebt om het te op illegale wijze te kijken. Alsof als jouw lokale supermarkt een specifiek product niet heeft, je het dan maar op een andere manier mag stelen.

En als je toch wisselt is het een slim idee om eens een maandje een van de ondergewaarde diensten te proberen. Bijvoorbeeld MUBI, een streamingdienst met oude en nieuwe filmhuisfilms die je elders niet ziet. Misschien te duur om het erbij te nemen, maar leuk voor een maandje genieten. Het wisselen van streamingdiensten wordt het nieuwe zappen!

Alle streamingdiensten op een rij

Er zijn nogal wat streamingdiensten op de markt. In ons streamingdienst overzicht lees je over alle opties en prijzen. Later komen er nog nieuwe diensten bij. Quibi is bijvoorbeeld een interessante dienst speciaal voor smartphones.

