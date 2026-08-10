Opinie: Google heeft bananen in zijn oren en Google Earth is de klos

Google zou inmiddels beter moeten weten, maar toch kon het bedrijf het niet laten om Nano Banana los te laten op Google Earth.

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Nano Banana in Google Earth: hoe naïef is Google?

Nieuwe AI-functies worden zelden gebruikt zoals bedrijven het hebben bedacht. Toch hield deze kennis Google niet tegen om zijn AI-model Nano Banana in Google Earth te stoppen. Het idee was dat je via een prompt de omgeving op Google Earth kunt aanpassen. Het bedrijf zegt dat je op deze manier bijvoorbeeld kunt kijken hoe een gemeenschapstuin in je buurt er uit zou zien.

Iedereen ziet aankomen dat men in de praktijk geen tuintjes gaat genereren. Onderzoeker Henk van Ess schrijft op zijn website: “Vanavond typte ik één zin in Google Earth en plaatste ik vluchtelingen vlakbij de Mexicaanse grens. Daarna plaatste ik een kerncentrale in Iran. Daarna een dodelijk verkeersongeval op een straat in Amsterdam.”

Belangrijk om te weten is dat de afbeeldingen niet voor anderen in Google Earth te zien zijn en dat ze een watermerk krijgen. Toch wordt het je op deze manier wel heel makkelijk gemaakt om misinformatie te verspreiden.

Kritiek

De kritiek die Google naar zich toe geslingerd kreeg was niet mals en dat is niet verwonderlijk. Google Earth is (tot nu toe) een project om zo waarheidsgetrouw mogelijk de wereld te digitaliseren en deze data publiekelijk te maken. Hier nepbeelden tussen genereren gaat recht tegen het hele principe in.

Inmiddels worden er al zo lang satellietbeelden door Google verzameld, dat het mogelijk wordt om te tijdreizen. Wetenschappers gebruiken deze informatie om ontwikkelingen op aarde beter te begrijpen. Er zijn daarnaast dankzij Google Earth zelfs diersoorten en koraalriffen ontdekt.

Google schrok zo van de kritiek, dat de functie na één dag weer is verwijderd. “We hebben gezien dat mensen screenshots delen van gegenereerde beelden die in strijd lijken te zijn met ons beleid. Daarom halen we deze functie uit Google Earth terwijl we werken aan het implementeren van strengere beveiligingsmaatregelen.” De functie komt dus waarschijnlijk wel weer terug, maar dan met minder opties.

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Sexy

Deze actie voelt extreem naïef. Bij Google werken bijna 200.000 mensen. Die zullen zich niet allemaal met elke product-update bemoeien, maar er moet toch een riante groep zijn die deze functie langs heeft zien komen en niets heeft gezegd. Of niets durfde te zeggen, omdat de functie door management is opgelegd.

Google Earth is op dit moment inderdaad niet het meest sexy product van het bedrijf, maar dat is de kracht: het is de wereld zoals die is. Juist omdat de beelden betrouwbaar zijn, is zoveel mogelijk.

De data wordt onder andere gebruikt om risicogebieden voor malaria te bepalen, te zien hoe bossen in de afgelopen decennia zijn gekrompen en hoe oppervlaktewater verandert om de wereldwijde watervoorziening te kunnen waarborgen. Google Earth maakt leven op de aarde daadwerkelijk beter. Is dat niet genoeg?

Meer over Nano Banana

Eerder dit jaar rolde Nano Banana 2 uit, maar een opvolger is ook al in de maak.