Opinie: Graag meer creativiteit zoals de Nothing Phone (1)

De Nothing Phone (1) is misschien niet het toptoestel dat we graag hadden willen zien, maar het geeft de smartphonemarkt hopelijk wel een creatieve impuls. Dit is waarom.

Creatieve impuls van de Nothing Phone (1)

Nothing-oprichter Carl Pei weet als geen ander hoe je een smartphone kunt hypen. Met de Nothing Phone (1) werd dit gedaan door het toestel eerst slim te teasen. Vervolgens werden beetje bij beetje de details onthuld en daarna zijn influencers en fans gebruikt om de telefoon verder onder de aandacht te brengen.

De Phone (1) is inmiddels uit en na maanden van hype viel de eerste smartphone van Nothing toch een beetje tegen. Dat lees je in onze Nothing Phone (1) review. Toch is dit ook een toestel om blij van te worden.

Oplossing voor een probleem

Carl Pei kennen we van OnePlus, dat altijd al slim was in marketing. Wat OnePlus en Nothing gemeen hebben, is dat de telefoons worden gepresenteerd als oplossingen voor een probleem. Bij OnePlus was het probleem: goede smartphones zijn te duur. Als consument moest je kiezen tussen een goed toestel voor een hoge prijs, of anders een matig exemplaar voor een lage prijs. OnePlus liet zien dat je ook voor een redelijke prijs goede specificaties kon krijgen en daar had het bedrijf enorm veel succes mee.

Bij de Nothing Phone (1) speelt Carl Pei in op het probleem van weinig innovatie in de smartphone-industrie. Men zou weer eens een telefoon willen zoals we nog nooit hebben gezien. Dat is natuurlijk marketingpraat, maar niet zonder kern van waarheid.

Smartphones lijken op elkaar

Op de huidige smartphonemarkt lijken alle toestellen op elkaar. Dat was vroeger wel anders. Nog niet elk toestel leek op een stuk glas met een inkeping voor een selfiecamera aan de voorkant en een wildgroei aan camera’s aan de achterkant. Elke fabrikant had zijn eigen smoel via de vorm van de smartphone, de knoppen, de kleur enzovoort.

De grootste vernieuwing in de laatste jaren is de vouwtelefoon, maar het is maar een kleine groep consumenten die daar echt enthousiast van wordt. Vooralsnog zijn het vooral dure toestellen met een gimmick die je geld nog niet waard zijn.

Maar afgezien van een scherm vouwen: hoe vaak gebeurt het nog dat mensen nog écht enthousiast praten over een nieuwe Android-smartphone, zonder dat het gaat om de specs? Met de Nothing Phone (1) is dat gelukt. Dat is niet alleen marketing, maar ook een honger naar vernieuwing in deze industrie.

Meer creativiteit

Smartphones zijn namelijk niet meer spannend. Ik voel weinig meer bij nieuwe toestellen, omdat ze allemaal op elkaar lijken. Maar toen ik de Nothing Phone (1) in mijn handen had, voelde ik dat oude enthousiasme terugkomen.

En dat is niet eens per se om wat de Nothing Phone (1) concreet doet, maar vooral omdat het iets nieuws is. Het voelt weer leuk om een nieuwe Android-telefoon vast te pakken, met zo’n duidelijk ander design, een transparante achterkant en de unieke ringtones en lampjes die je aan anderen wil laten zien.

Ik hoop dat dergelijke creativiteit weer wat meer ruimte krijgt in de toch wat saaie en voorspelbare smartphonehoek. Doe eens wat vreemde dingen. Nothing laat zien dat je daarmee in ieder geval aardig wat aandacht kunt vergaren.

