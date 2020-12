Opinie: OnePlus gooit reputatie te grabbel met goedkope smartphones

OnePlus heeft de reputatie veel smartphone te bieden voor een redelijke prijs. Goedkope toestellen als de OnePlus Nord N100 doen daar afbreuk aan. Je betaalt weinig, maar krijgt nog minder.

Reputatie OnePlus lijdt onder goedkope toestellen

OnePlus bestormde de markt ooit als prijsvechter. De OnePlus One bleek een heuse flagship killer: een smartphone die bijna net zo goed was als de toptelefoons van grote merken, maar veel minder kostte.

Dat was uiteraard geen houdbare strategie. Toen OnePlus eenmaal voldoende naamsbekendheid had, begon het bedrijf langzaam meer geld te vragen voor haar smartphones. Met de prijs-kwaliteitsverhouding van de OnePlus 8 Pro 5G zit het nog steeds wel snor, maar goedkoop kun je het toestel niet meer noemen. Je betaalt er immers 899 euro voor.

Dat OnePlus nu ook telefoons uit wil brengen in het middensegment is op zich geen probleem. Met de OnePlus Nord vond de Chinese fabrikant een slimme balans tussen prijs en prestaties. Het toestel is snel genoeg, heeft een prima scherm en een redelijke camera. In de praktijk merk je weinig van de mindere bouwkwaliteit en andere kleine concessies.

Té goedkoop is ook niet goed

Als het daarbij was gebleven, hadden we dit stuk niet hoeven schrijven. Het probleem zit in de nóg goedkopere telefoons die OnePlus onlangs op de markt bracht. De OnePlus Nord N10 5G en vooral de Nord N100 weten zich in hun prijsklasse nauwelijks te onderscheiden.

Het bestaansrecht van de Nord N10 kun je twijfelachtig noemen. De adviesprijs ligt met 349 euro slechts 50 euro onder die van de OnePlus Nord. De N10 heeft echter een minder mooi scherm, een minder snelle processor, mindere camera’s en krijgt minder lang ondersteuning. Dat is een hoop ‘minder’ voor een besparing van amper vijf tientjes. OnePlus lijkt zich met de Nord N10 dan ook vooral te richten op landen waar de originele OnePlus Nord niet verscheen. Denk hierbij aan de Verenigde Staten.

Het grote pijnpunt is de Nord N100. Dat toestel doet de reputatie van OnePlus echt schade aan. In onze review van het toestel constateerden we dat deze goedkope smartphone een matig scherm heeft en regelmatig haperingen vertoont. Bovendien draait de N100 nog op Android 10 en krijgt hij maar één grote update. Android 11, de meest recente versie van het besturingssysteem, is dus direct het eindstation voor deze telefoon.

Daarmee keert OnePlus zich af van een succesvolle strategie. Het bedrijf stond ooit voor smartphones die ongeacht hun prijs een goede ervaring boden. Door modellen als de N100 uit te brengen verliest OnePlus zijn identiteit.

Is het vertrek van Carl Pei toeval?

Carl Pei, die OnePlus samen met Pete Lau oprichtte, heeft nooit een geheim gemaakt van zijn bewondering voor Apple. Hij wilde smartphones maken die net zo snel en gepolijst aanvoelden als iPhones, maar dan voor een lagere prijs. OxygenOS speelde daarbij een belangrijke rol. Deze aangepaste versie van Android wordt door velen geprezen om zijn soepele gebruikerservaring.

Het is daarom opvallend dat Pei OnePlus half oktober verliet. Hij gaf daar geen precieze reden voor, maar we kunnen wel speculeren. De Nord N10 en zeker de Nord N100 bieden niet de kwaliteit die OnePlus jarenlang nastreefde. Wellicht kon Pei zich moeilijk verzoenen met het nieuwe beleid om ook de onderkant van de markt te bedienen.

Zelfs Apple brengt natuurlijk af en toe een goedkopere smartphone uit. De iPhone SE richt zich op dezelfde markt als de OnePlus Nord. Apple hanteert wel een andere strategie. De SE heeft een ouderwets design, maar is erg rap en krijgt nog jarenlang software-updates. What you see is what you get. Geen koper zal zich bekocht voelen.

Wat Apple níet doet, is iPhones uitbrengen tegen bodemprijzen om een zo groot mogelijk marktaandeel te verwerven. Dat OnePlus daar nu wel mee begint, is jammer. Grijze muizen zijn er in Android-land al genoeg.

