Opinie: OnePlus’ uitspraken over updatebeleid zijn grootspraak

Een topman van OnePlus, Kinder Liu, zegt in een interview dat een smartphone als broodje moet worden gezien. Als gebruiksvoorwerp zou het niet nodig zijn om zeven jaar aan updates te bieden. Daar vinden we nogal wat van.

Je smartphone het broodje, de software het beleg

De OnePlus 12 en OnePlus 12R zijn inmiddels te bestellen. Onze reviews van de toestellen staan dan ook al op Android Planet. Het zijn behoorlijk solide smartphones met uitstekende prestaties, maar een ding blijft steken: OnePlus biedt vier jaar aan nieuwe Android-versies en vijf jaar beveiligingsupdates, terwijl Samsung, Fairphone en Google zeven jaar updates uitrollen.

Daar heeft OnePlus-topman Kinder Liu iets op te zeggen. Hij vindt dat fabrikanten hun software als het beleg van een broodje zien, terwijl het broodje de gebruikservaring is. En dat laatste zou na vier jaar kunnen ‘schimmelen’, terwijl de smartphone dan nog wel jaren wordt ondersteund. “Een updatebeleid van zeven jaar is niet zo interessant wanneer de rest van je gebruikservaring slecht is.”

Volgens Liu zitten fabrikanten met een langer updatebeleid er compleet naast, waarbij hij herhaaldelijk de gebruikservaring aanhaalt. Hij impliceert dat de concurrentie enkel software-updates biedt, maar er verder op de lange termijn geen vlotte prestaties of langere batterijduur tegenover staan.

Wellicht bedoelt Liu het goed, maar het schiet veel Android-fans in het verkeerde keelgat dat OnePlus stellig vasthoudt aan vijf jaar. Het geeft ook te denken wat het merk van smartphonegebruikers vindt. Verwacht deze doelgroep dat de telefoon zeven jaar lang nieuwe features en foefjes gaat ontvangen?

In hoeverre verwacht OnePlus dat zij zelf ook het updatebeleid kunnen blijven bepalen? De Europese Unie heeft onlangs een wet aangenomen die fabrikanten afdwingt om accu’s voortaan vervangbaar te maken. Dit geldt voor smartphones, tablets, camera’s en meer. Dat punt van OnePlus valt dus al weg voor toestellen die vanaf 2027 worden geproduceerd.

We durven niet uit te sluiten dat de EU ook gaat afdwingen dat een smartphonefabrikant langer dan vijf jaar software-updates moet bieden. Momenteel wordt eigenlijk al vijf jaar aan beveiligingsupdates en drie jaar aan besturingssysteem-updates geëist.

Daarbij: als Apple, Google en Samsung het lange updatebeleid uitstekend naleven, durft OnePlus dan toe te geven dat zijn eigen beleid niet langer relevant genoeg is?

Grootspraak zorgt voor imagoschade

We kunnen al bijna de intro van Curb Your Enthusiasm horen terwijl we het interview nog eens lezen. Het is zeker gewaagd om niet te doen wat je concurrentie doet, tenzij het gaat om een langere levensduur van een smartphone. Het is niet stoer om te zeggen dat jouw toestellen minder updates ontvangen: dat is grootspraak.

Heeft de gemiddelde OnePlus-fan wel zin om na vier of vijf jaar over te stappen van dat ene toestel waar ze tevreden mee waren? Of kiezen ze liever voor een fijne telefoon van een ander merk die langer meegaat? En wil iemand eenzelfde bedrag uitgeven aan een OnePlus met vijf jaar, of een Google Pixel met zeven jaar? Het verschil in prijs is immers lang niet zo groot meer.

Grootspraak: opschepperij, stoerdoenerij, bluffen, jezelf hoger plaatsen dan je bent. Hoe meer fabrikanten besluiten een langer updatebeleid te bieden, hoe sneller OnePlus overstag moet. Zeker als je de strijd aangaat met marktleiders, moet je je kunnen meten op meerdere fronten.

Nee, OnePlus kan zich hier hoe dan ook niet aan vasthouden. Of dit nou door wetgeving af wordt gedwongen, of dat de concurrentie zeven jaar of meer biedt: vijf jaar is te karig. Vroeg of laat komt OnePlus vast terug op deze keuze, maar de vraag is wanneer.

