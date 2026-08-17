Het wordt juist tijd dat webwinkels langzamer bezorgen (en dit is waarom)

Amazon bezorgt producten die je ’s middags bestelt soms dezelfde dag nog. Toch pleit ik juist voor tragere bezorging.

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Pakketjes bezorgen: dat mag best trager

Amazon biedt al langer de mogelijkheid om in geselecteerde stedelijke gebieden een bestelling nog op dezelfde dag te ontvangen. Voorheen moest je dan ’s ochtends bestellen, maar inmiddels kun je tot 15.00 ’s middags shoppen en dezelfde dag nog je product gebruiken. Hoewel ze in landen zoals China zouden lachen over hoe lang wij doorgaans moeten wachten op een bestelling, denk ik niet dat we in Nederland hun snelheid moeten nastreven.

De busjes van DHL, PostNL, GLS, Dragonfly en anderen rijden af en aan door de straten om onze pakketjes te bezorgen. Dat gaat te vaak mis. Mensen mopperen dan dat ze de hele dag bij de deur hebben gewachten, maar van de bezorgdienst horen dat ze niet thuis waren. Of er worden pakketjes zomaar bij de deur neergelegd in een buurt waar dat niet veilig is.

Dit heeft allemaal te maken met de hoge druk die pakketbezorgers ervaren. Vaak worden zij betaald per bezorgd pakketje. Hierdoor moeten ze zo snel mogelijk bij zo veel mogelijk adressen langs. Als mensen dan niet thuis staan, verliezen ze tijd door te wachten. En dan komen alle onvoorziene omstandigheden in het verkeer daar ook nog bij.

Oplossingen

Er worden allerlei oplossingen bedacht, zoals pakketpunten aan huis. Dan moeten mensen hun eigen gang volgooien met pakketjes, omgaan met boze mensen die hun bestelling willen en dat alles voor een extreem magere vergoeding.

Ook worden er steeds meer pakketkluizen geplaatst. Dat zijn handige punten waar pakketjes veilig opgeborgen worden en je met een qr-code het deurtje van jouw vakje opent. Ideaal, behalve als de kluis weer te vol blijkt en je pakketjes alsnog naar een pakketpunt in de middle of nowhere worden gestuurd.

Maar hoeveel bestellingen heb je nou echt dezelfde dag of zelfs dezelfde week nodig? De afgelopen week kocht ik alvast alvast nieuwe schoenen voor de koude maanden, omdat die nu in de aanbieding zijn. Het is dan nergens voor nodig dat een bezorger die schoenen koste wat het kost zo snel mogelijk bij mij aflevert.

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Homerr

Ik houd van een dienst als Homerr (niet te verwarren met de bedenker van de Odyssey), dat nu onder de naam Vinted Go verder gaat. Je bestelt dan een tweedehands korte broek of een trui uit Frankrijk, maar de bezorgdienst gaat niet direct op pad. Er wordt gewacht op een optimaal moment. Dat duurt wat langer, maar het is geen ramp als je dat van te voren weet.

Webshops zouden vaker opties mogen aanbieden zoals “duurzaam bezorgd” of “geen bezwaar tegen latere bezorging”. Het gaat dan nog steeds om hetzelfde aantal pakketjes met dezelfde inkomsten, maar optimaler bezorgd met minder druk voor de bezorgers en meer duidelijkheid voor ontvangers.

Tenminste, als je voor de uiteindelijke bezorging natuurlijk wel een helder tijdslot krijgt. Als de bezorger een week na een bestelling op de stoep staat en er alsnog niemand thuis is, dan schiet het allemaal nog steeds niet op.

Apps van bezorgdiensten

Bijna alle bezorgdiensten hebben een eigen app om je pakketjes in de gaten te houden. We vertellen hoe je alles uit de Mijn DHL-app haalt.

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