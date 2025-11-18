Opinie: Hoe lang komt Spotify hier nog mee weg?

Steeds meer mensen zoeken naar een alternatief voor Spotify. Dat is niet gek, want hoe lang komt Spotify hier nog mee weg?

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Problemen Spotify stapelen op

Ik moest even flink graven in mijn archief, maar ik blijk inmiddels alweer 14 jaar op Spotify geabonneerd te zijn. Toen was het nog 4,99 euro per maand voor Spotify Unlimited. Dat is weinig geld voor een enorme upgrade van mijn luisterplezier: geen lijsten met mp3’s op verschillende apparaten, maar overal mijn afspeellijsten.

Spotify was er vroeg bij. Hoewel er inmiddels een hoop concurrentie is, zien velen niet de noodzaak om over te stappen. Sterker nog: het is alleen maar gedoe. Op Spotify heb je toch al je afspeellijsten, volg je jouw podcasts en kent het algoritme je inmiddels goed.

Toch hoor ik de laatste tijd steeds vaker mensen die toch naar een alternatief zoeken. Niet omdat Spotify niet meer goed werkt, maar door allerlei problemen waar de gemiddelde gebruiker waarschijnlijk niet eens erg in heeft.

Artiesten slecht betalen

Het bekendste probleem is dat Spotify artiesten relatief slecht betaalt. Per stream op de dienst krijgt de artiest 0,00318 dollarcent (gebaseerd op cijfers van VIRPP). Dat is iets meer dan bijvoorbeeld YouTube Music, Pandora en Deezer, maar duidelijk een stuk minder dan Amazon Music, Apple Music en vooral Tidal. Op Tidal krijgen artiesten per stream 0,01284 dollarcent. Dat is vier keer zoveel.

Vanwege de enorme aantallen gebruikers van Spotify, zullen artiesten waarschijnlijk alsnog meer via deze dienst verdienen dan via andere diensten. Ook biedt Spotify het voordeel van sterke algoritmes, waardoor artiesten beter een publiek kunnen vinden, en daarna inkomsten uit concerten en merchandise kunnen verdienen. Toch zijn veel artiesten duidelijk: ze zouden een groter deel van de inkomsten van Spotify moeten krijgen.

AI

Een meer recent probleem is hoe AI steeds meer ruimte inneemt in de app. Niet alleen via functies, maar vooral via muziek. Dat terwijl generatieve kunstmatige intelligentie er om bekend staat het werk van anderen te jatten, zoals van de artiesten die ook op Spotify staan. Ook verdringen deze liedjes de echte muziek, waardoor echte artiesten minder streams krijgen en daardoor minder geld zien.

Spotify maakt er sinds kort wel wel werk van. Zo zijn er afgelopen jaar al meer dan 75 miljoen liedjes verwijderd waarin artiesten worden geïmiteerd of de zoekresultaten worden beïnvloed. Toch is dat maar een klein deel van alle AI-slop. Spotify verwelkomt de rest met open armen, waardoor de algoritmes steeds meer worden vervuild. AI-liedjes duiken bijvoorbeeld zelfs op in de Discover-lijsten van gebruikers.

ICE

Nog recenter is er een boycotactie ontstaan, toen bleek dat Spotify reclame draaide over ICE: de Amerikaanse instantie die het immigratiebeleid in de Verenigde Staten handhaaft. Onder president Trump jaagt ICE op ongedocumenteerde mensen. Er is veel kritiek over de hardhandige manier waarop dit gebeurt.

Mensen worden op straat gearresteerd als ICE een vermoeden heeft dat ze ongedocumenteerd zijn. Deze mensen worden naar een detentiecentrum gebracht en pas later worden er vragen gesteld.

In de reclame, die Amerikaanse Spotify-gebruikers zonder Premium-abonnement te horen krijgen, wordt gezegd dat er “miljoenen gevaarlijke illegalen razen door de straten” en wordt opgeroepen om je aan te sluiten bij ICE. Daar is niet iedereen blij mee, maar de Amerikaanse overheid zal vast goed betalen.

Waar gaat het geld naartoe

Mocht je denken: als de artiesten zo slecht worden betaald, waar gaat het geld dan naartoe? Dat is ook nog een verrassing, en een andere reden waarom sommigen oproepen om de streamingdienst te boycotten.

De ceo van Spotify, Daniel Ek, heeft eerder dit jaar 600 miljoen euro geïnvesteerd in het Duitse bedrijf Helsing, dat zich specialiseert in het maken van militaire software en AI-drones die gebruikt worden tijdens oorlogen. Als abonnee betaal je daar dus eigenlijk aan mee.

Spotify Wrapped

Begin december is het weer tijd voor Spotify Wrapped. Waarschijnlijk deelt iedereen dan weer vrolijk hun lijstjes met meest beluisterde liedjes en artiesten. Ik kijk er ook elk jaar naar uit. Toch is zelfs dit feestje niet meer wat het ooit was.

Vorig jaar kreeg Spotify veel kritiek, omdat de lijstjes niet veel voorstelden. Zo werd er niets extra’s gedaan met al die luisterdata, behalve mensen een AI-gegenereerde mood geven zoals Pink Pilates Princess Roller Skating Pop.

Spotify zou zich wat meer zorgen moeten maken. Tot nu toe kon de dienst bijna overal mee wegkomen, omdat mensen toch niet overstappen. Dat kan niet lang meer goed gaan. Zeker omdat er nog enkele prijsstijgingen aan zitten te komen. Voor je het weet is Spotify zelf wrapped.

Wekelijkse Wrapped

Sinds kort heeft Spotify ook een wekelijkse Wrapped met luisterstatistieken