Opinie: Reclames op Facebook en Insta die je niet kunt overslaan zijn fantastisch

De apps van Meta hebben nu reclames die je niet kunt overslaan, als straf voor als je geen persoonlijke advertenties meer wil. Irritant zo’n reclameblok op Facebook of Instagram, maar stiekem ook ideaal.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Reclameblok op Facebook en Instagram

Als je Instagram of Facebook gebruikt is de kans groot dat je weleens iets gekocht hebt via een advertentie. Meta weet alles over je, waardoor je enkel producten krijgt te zien die perfect bij je passen.

Je kunt blij zijn dat Meta je zo goed kent. Als je toch naar advertenties moet kijken, laat het dan voor dingen zijn waar je wat aan hebt. Hoeveel tijd heb je bijvoorbeeld als televisiekijkend mens zonder baarmoeder naar reclames over maandverband gekeken?

Maar het kan ook ongemakkelijk voelen dat persoonlijke informatie wordt gebruikt om je te verleiden. Alles waar jij op tikt, wat je liket of waar je misschien net wat extra seconden naar hebt gekeken, zie je direct terug in de producten die je worden aangesmeerd. Gelukkig krijg je de mogelijkheid om deze ‘advertentie-ervaring’ aan te passen.

Gratis of met advertenties

Op Facebook en Instagram heb je sinds kort de keuze of je de apps gratis en met advertenties wil gebruiken, of dat je liever een abonnement neemt voor een reclamevrije ervaring. Kies je voor de gratis optie, dan krijg je een tweede keuze: mogen de advertenties persoonlijk zijn, of wil je liever algemene reclame zien?

Kies je voor algemene ads, dan straft Meta je. Tijdens het scrollen door Facebook en Instagram krijg je dan regelmatig een reclame met een timer die afloopt. Pas na enkele seconden mag je weer verder scrollen door je feed. Aangezien je advertenties krijgt waarbij je minder geneigd bent om te klikken, moet je er verplicht langer naar kijken.

Natuurlijk wil Meta je hiermee verleiden om toch maar weer de persoonlijke advertenties in te schakelen, zodat je gewoon hersenloos door kunt scrollen. Wat het bedrijf echter niet weet is dat het zijn gebruikers juist een cadeau geeft.

Reclameblok

Helaas ben ik zeer vatbaar voor apps met korte video’s en een goed algoritme, en daar ben ik niet de enige in. TikTok heb ik van mijn smartphone verwijderd (en installeer ik soms in het weekend), omdat ik anders elke dag urenlang door de app kan scrollen.

Instagram Reels is beduidend minder goed dan TikTok, maar toch kun je daar ook veel te lang in door blijven swipen. Net als door de Stories of de algemene feed. Dat is niet raar, want deze apps zijn gemaakt om je zo lang mogelijk vast te houden. En Instagram heb ik te vaak nodig, dat ik de app niet zomaar kan verwijderen.

Leuk is nu dat zo’n timer in beeld de grip die de app heeft net genoeg verzwakt. Die enkele seconden blijken genoeg tijd om te bedenken: waar ben ik eigenlijk mee bezig?

Voor iedereen die minder Instagram en Facebook in hun schermtijd wil hebben, is het dé tip: zet persoonlijke advertenties uit. De resulterende reclameblokken zijn het perfecte middel om te minderen.

Andere manieren om te minderen

Er zijn verschillende andere manieren om te minderen met een smartphone. In onze tips lees je hoe je een smartphone minder verslavend maakt. Je kunt ook voor een dumbphone kiezen, maar dan moet die wel aan wat zaken voldoen.