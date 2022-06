Opinie: providers moeten beter waarschuwen over roaming

Onlangs werd er 20 euro gefactureerd voor ‘159KB verstookte data’ buiten de Europese Unie bij Android Planet-redacteur Colin. Tijd om dit te onderzoeken, want roaming en mobiele data stonden wél volledig uit.

Roaming kosten: let op buiten de Europese Unie

‘Je factuur voor juni staat voor je klaar in de My Vodafone App’. Deze ontvangen sms was het begin van een lange conversatie met de klantenservice van de provider. Er waren namelijk relatief hoge kosten berekend voor gebruikte mobiele data in het buitenland, terwijl roaming uit stond.

De rekening die ik kreeg en automatisch betaald werd was dertig euro hoger dan het bedrag dat ik al jaren betaal. Opvallend natuurlijk, maar ik had wel een vermoeden waardoor dat zou komen. In mei was ik op vakantie geweest buiten de Europese Unie.



Om als het nodig is toch een belletje te kunnen plegen, sms’je te kunnen versturen of wat op te kunnen zoeken op internet biedt Vodafone twee ‘wereldbundels’ aan. Vanaf 5 euro per dag kun je zo contact houden of op het internet struinen. Maar dat had ik zeker niet zes keer moedwillig gebruikt, dus ik heb toch maar eens de gespecificeerde rekening erbij gepakt.

Daarop stonden inderdaad twee verstuurde sms’jes op twee verschillende dagen. Dat betekende dat twee keer de ‘Alles in 1 Wereld’-bundel geactiveerd was. Dure sms’jes dus van 5 euro per stuk. Ik had die dagen beter nog wat berichtjes kunnen sturen of een belletje kunnen plegen, want de bundel was immers toch al geactiveerd.

Dat terzijde stond er op de rekening ook aangegeven dat ik vier keer 0,00MB had verbruikt met kosten van 0,000 euro exclusief BTW. Daarvoor had Vodafone dus ook al vier keer vijf euro afgeschreven en zodoende was het tijd om even contact te zoeken. Roaming schakel ik altijd uit, behalve in Europa natuurlijk, als ik op vakantie ga en ook het schakelaartje van mobiele data gaat uit.

Datakosten terwijl roaming staat uitgeschakeld: hoe dan?

Ga je op vakantie buiten de Europese Unie, dan kunnen kosten voor bellen, sms’en of internetten flink oplopen. Het is daarom raadzaam om roaming uit te schakelen. Zo voorkom je normaliter hoge kosten, maar dat blijkt niet altijd genoeg te zijn.

Vertrek je voor een tijdje naar een plek buiten Europa, zet dan voor de zekerheid ook mobiele data volledig uit. Er zijn namelijk verhalen bekend waarbij er toch kosten werden berekend terwijl roaming niet mogelijk was.

Ook kan het zijn dat een internetsessie die niet volledig is afgesloten nog wat data verbruikt. Ben je op Schiphol dus nog even aan het WhatsApppen of het laatste nieuws checken voordat het vliegtuig vertrekt, sijpelt er in het buitenland nog mooi wat dure data binnen “omdat de sessie nog niet gesloten is”. Ik ken die verhalen dus wel en let er altijd op, maar toch was er dus wat data in rekening gebracht.

Service via Twitter is uitermate goed

Mijn favoriete ‘kanaal’ om klantenservices te bereiken is Twitter. Via een privébericht heb ik op zaterdagochtend om 10.30 uur gevraagd of er iemand mee kon kijken en binnen drie minuten kreeg ik al antwoord. De gehele conversatie zal ik jullie besparen, maar het begon wat star. Er werd simpelweg gesteld dat er data was verbruikt op een viertal dagen, waardoor vier keer de Alles in 1 Wereld-bundel was geactiveerd en gefactureerd.



Details zouden te zien zijn op de gespecificeerde rekening, maar daar stond zoals gezegd 0,00MB dataverbruik bij die vier dagen. Met wat heen en weer sturen van screenshots van de rekening werd er op een gegeven moment simpelweg gesteld dat “ik ook mobiele data had uit moeten schakelen, want roaming uitschakelen is niet altijd voldoende”. Apart, want geen enkele provider geeft dit écht duidelijk aan.

Ik wees ze dan ook op de verschillende verhalen over ‘spookdata’ en extra kosten, terwijl gebruikers zich van geen kwaad bewust zijn en er alles aan doen om dat juist te voorkomen. Vodafone hield voet bij stuk, want “volgens het systeem was er wel degelijk contact gemaakt met het netwerk”. Uiteindelijk konden ze me daardoor niet volledig tegemoet komen, maar deden ze wel een aanbod. De helft van de kosten kon worden kwijtgescholden, maar ook daar was ik het niet mee eens.

Weer wat berichten verder kwam de aap uit de mouw. Op de rekening kon ik het niet zien, want het werd afgerond, maar er was op vier verschillende dagen wat data verstookt. Het ging om 37KB, tweemaal 29KB en een keer 64KB. Totaal 159KB dus, terwijl er per dag de desbetreffende bundel geactiveerd was er 30MB aan data gebruikt mocht worden.

Het werd inmiddels een beetje een welles-nietes-spelletje. Volgens Vodafone was er data gebruikt, terwijl ik er alles aan had gedaan om dat te voorkomen. Hoe of wat er achter de schermen van de klantenservice precies gebeurd is, weet ik natuurlijk niet. Maar, de combinatie van mijn aanhoudendheid en de medewerker die er echt goed achteraan ging resulteerde wel in een fijn en (wat mij betreft) logisch resultaat. De 20 euro wordt namelijk verrekend met de eerstvolgende rekening.

Maak je dus een verre trip, wees je er dan van bewust dat het vinkje bij ‘roaming’ niet altijd voldoende is. Let er trouwens ook op dat je via je provider een plafond instelt voor de maximale kosten voor roaming. Hier staat die ingesteld op het minimum van 60,50 euro, wat alsnog vrij fors is.



Heb jij weleens iets soortgelijks meegemaakt en hoe is dat opgelost met jouw provider? Laat dat uiteraard even weten in de reacties onder dit artikel!