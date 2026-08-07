Opinie: de (te) hoge adviesprijzen van Samsung slaan nergens op

De hoge adviesprijzen van Samsung beginnen inmiddels een beetje op de lachspieren te werken. Vaak zijn producten binnen enkele weken honderden euro’s goedkoper. Waarom spelen we dit spel nog?

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Adviesprijzen Samsung zijn kunstmatig hoog

Er wordt vaak gezegd dat Nederlanders dol zijn op aanbiedingen. Dat zou de reden zijn dat supermarkten zo vaak met kortingen strooien. ‘Normaal’ betaal je bijvoorbeeld 5 euro voor een bus deodorant, maar je krijgt er regelmatig 1+1 gratis. Dan zijn ze dus nog maar 2,50 euro per stuk. Het probleem is dat diezelfde deodorant bij Bol (en net over de grens in elke Duitse winkel) altíjd 2,50 euro kost.

Zijn Nederlanders echt zó dol op aanbiedingen dat ze liever drie weken per maand te veel betalen omdat het lekker is om die vierde week ‘korting’ te krijgen? Ik betwijfel dat zeer. Het klinkt als een excuus voor bedrijven om extra geld binnen te kunnen harken van onwetende consumenten.

Dat brengt me bij de adviesprijzen van Samsung. Het is natuurlijk logisch dat smartphones na verloop van tijd goedkoper worden. Dat zie je bij elk merk. Als producten verouderen, vermindert hun waarde. Daar is niets mis mee. Sterker nog: het stelt mensen in staat om voor minder geld een nog heel goede telefoon aan te schaffen.

Z Fold 8 Ultra en Fold 8

Bij Samsung zie je echter rond élke productlancering hetzelfde patroon. De prijzen die ze voor hun producten vragen zijn erg hoog, maar beginnen onmiddellijk na de release te dalen. De nieuwe Galaxy Z Fold 8, op 22 juli gelanceerd, heeft een adviesprijs van 1999 euro. Op het moment dat ik dit schrijf, twee weken (!) later, kun je hem al voor 1579 euro kopen. Er is dus binnen 14 dagen meer dan 400 euro van de prijs afgegaan.

Dat is niet normaal. Als je op dag één voor de volle mep een pre-order hebt geplaatst, zul je je terecht behoorlijk bekocht voelen.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

(Bijna) de helft goedkoper

Zoals gezegd is dat echt geen uitzondering. Samsung vroeg afgelopen maart 999 euro voor de Samsung Galaxy S26. Dat was 100 euro meer dan het bedrijf vorig jaar voor de Galaxy S25 wilde hebben. Daar leek een legitieme reden voor, want werkgeheugen is door de AI-boom veel duurder geworden.

Toch volgde de S26 gewoon hetzelfde patroon als zijn voorgangers. Inmiddels schaf je hem aan voor € 624,-. Dat is bijna 40 procent minder en belangrijker: nauwelijks méér dan je vorig jaar om deze tijd voor de Galaxy S25 betaalde.

De Galaxy A37 had in april een adviesprijs van 429 euro. Vier maanden later betaal je er € 249,- voor. De Galaxy A57 ging in diezelfde periode van 529 euro naar € 319,-.

Het meest extreme voorbeeld van de laatste jaren is de Galaxy S25 Edge. Dat dunne toestel had een prijskaartje van 1249 euro, maar was door zijn tegenvallende populariteit binnen enkele maanden voor ongeveer de helft te krijgen. Inmiddels betaal je er zelfs nog maar € 519,- voor.

Galaxy S25 Edge

Advies: wacht altijd even voor je een Samsung koopt

De adviesprijzen van Samsung zijn, meer dan bij andere merken, een heel slechte indicator van de werkelijke waarde. De vraag is waarom die prijzen zo hoog zijn als ze toch binnen enkele weken na de release al dalen.

Mijn vermoeden is dat er eenzelfde soort mechanisme achter zit als bij de deodorant. Door de ‘normale’ prijs op te blazen, lijkt het alsof je een enorm goede deal krijgt als je een toestel al snel voor honderden euro’s minder kunt kopen. Tegelijk zijn er altijd genoeg mensen die wel op dag één toeslaan en dus extra geld in Samsungs laatje brengen.

Dat maakt het voor ons bij Android Planet ook best lastig om producten van Samsung te reviewen. De adviesprijs lijkt soms voor een matige prijs-kwaliteitverhouding te zorgen, maar tegelijk weten we vrijwel zeker dat je hem (heel) snel veel goedkoper zult kunnen bestellen.

Ons advies is daarom om je te realiseren dat de adviesprijs van Samsung weinig te maken heeft met wat een smartphone, smartwatch of tablet werkelijk zou moeten kosten. Een maand of twee na de release betaal je een veel realistischer bedrag.