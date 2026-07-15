Opinie: Het is zonde dat Samsung steeds meer afscheid neemt van zijn eigen apps

Samsung moet nodig zijn eigen apps omarmen, want anders veranderen de Galaxy-toestellen in Google-smartphones en dat is voor niemand goed.

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Samsung-apps moeten blijven

Samsung is onlangs officieel gestopt met Samsung Messages in de Verenigde Staten. Gebruikers worden nu verwezen naar Google Messages als de nieuwe plek om berichten te versturen. Het is niet de eerste keer dat Samsung afscheid neemt van een eigen product, met als alternatief een app van een andere partij.

Eerder werd bijvoorbeeld Samsung Daily al stopgezet, een app voor nieuws. In plaats daarvan worden mensen nu naar Google Discover gestuurd. In plaats van data synchroniseren via Samsung Cloud werd Microsoft OneDrive ingezet.

Wat er in de toekomst wordt losgelaten valt maar te raden. Wordt het Samsung Internet, om mensen Google Chrome aan te bieden? Wordt het Samsung Notes om mensen naar Google Keep te sturen? En hoelang blijft Samsung Gallery nog bestaan? Hopelijk valt het mee, want we hebben deze apps hard nodig.

Bloatware

Het is niet zo dat de apps van Samsung per se beter zijn dan die van Google. Sommigen zien de apps zelfs vooral als bloatware op hun nieuwe smartphone: vooraf geïnstalleerde apps die je zo snel mogelijk wil verwijderen. Je kunt natuurlijk om verschillende redenen een voorkeur hebben voor de apps van Samsung, maar over het algemeen zitten de apps van Google gewoon beter in elkaar.

Wel is het belangrijk dat de Samsung-apps er zijn. Samsung is de grootste fabrikant van Android-smartphones en heeft daarmee de unieke kans om stevig tegenover Google te staan, op een manier dat geen andere Android-fabrikant kan. Daar horen zijn eigen apps ook bij, zodat gebruikers direct bij het kopen van hun smartphone een degelijk alternatief hebben voor de verschillende Google-diensten.

Concurrentie op de markt zorgt daarnaast niet alleen voor meer keuzevrijheid, maar ook voor betere apps omdat bedrijven worden gemotiveerd om te blijven innoveren.

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Samsung Galaxy Google-smartphone

Het risico bestaat dat Samsung steeds meer zijn eigen identiteit verliest, doordat de Galaxy-toestellen veranderen in een middel om mensen Google-producten te laten gebruiken. Kijk maar naar de grote rol die Gemini nu op de smartphones van Samsung heeft.

Het zou zoveel beter voor iedereen zijn als Samsung zijn best blijft doen om zijn eigen apps te innoveren, in plaats van het over te geven aan Google. Zelfs als je de apps uiteindelijk niet gebruikt en toch voor Google-apps kiest, is het wel belangrijk dat je die keuze hébt.

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