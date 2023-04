Opinie: Het is volkomen logisch als Samsung Google dumpt voor Bing

Samsung zou de zoekmachine van Google niet meer standaard op zijn Galaxy-smartphones willen plaatsen. In plaats daarvan kijkt het bedrijf naar Bing van Microsoft. Dat is logischer dan het klinkt.

Als Samsung Bing kiest in plaats van Google

Google is al lange tijd de standaard zoekmachine op Samsung-smartphones. Daar betaalt Google flink voor en dat is niet voor niets. Samsung heeft enorm veel gebruikers en als die allemaal via Google zoeken, dan verdient Google bakken aan geld via advertenties. Toch gaat dat mogelijk veranderen.

Er waren al geruchten dat Apple niet langer Google als standaard zoekmachine aan wil bieden, maar nu lijkt Samsung er ook klaar mee te zijn. The New York Times meldt dat Samsung overweegt Google te vervangen met Microsoft Bing. Personeel van Google heeft hier volgens het artikel geschokt op gereageerd, maar dit hadden ze toch wel aan kunnen zien komen?

Lastige relatie

Samsung en Google kunnen niet zonder elkaar. Samsung is de grootste Android-speler op de markt en dus de grootste partij die de apps en diensten van Google verspreidt. Op zijn beurt kan Samsung niet zonder Android en heeft dus Google nodig.

Maar Samsung hekelt die afhankelijkheid van Google. Het Zuid-Koreaanse bedrijf zou veel liever een eigen besturingssysteem hebben, maar die pogingen falen telkens. Samsung wilde ook graag een eigen spraakassistent in de vorm van Bixby om tegenover de Google Assistent te staan, maar dat is ook mislukt.

Daarom kijkt Samsung steeds vaker naar andere bedrijven om alternatieven voor Google-diensten te bieden. Microsoft is dan de aangewezen partner. Als je een back-up van je Galaxy-toestel maakt, dan gebeurt dat op Microsoft OneDrive en niet Google Drive. Ook staat er standaard een Link to Windows-app op je nieuwe Galaxy-toestel. De stap naar Bing is dan ook een logische.

Je reis op het internet

Google heeft daar geen rekening mee gehouden, want zijn zoekmachine is al lang standaard die iedereen wil gebruiken. Er wordt over ‘googlen’ gesproken als je iets online moet opzoeken en niet over ‘bingen’ of ‘duckduckgoën’. Die machtspositie lijkt het bedrijf nu te verspelen.

In plaats van innoveren op hoe dit ‘startpunt van het internet’ beter kan worden, is Google de afgelopen jaren voornamelijk bezig geweest om meer geld te verdienen aan al die mensen die via Google zoeken. Als je nu iets Googlet is het moeilijk om een goed antwoord te vinden, want je moet eerst langs talloze advertenties en websites die geoptimaliseerd zijn om via Google gevonden worden.

Ondertussen heeft Microsoft niet stilgezeten. Hoewel Bing lange tijd het lachertje van de zoekmachineclub was, is het inmiddels de meest interessante zoekpartij geworden door als eerste een chatbot gebaseerd op ChatGPT toe te voegen.

ChatGPT

Microsoft heeft een flinke vinger in de pap bij ChatGPT-bedrijf OpenAI. Met het succes van de chatbot liet het bedrijf er geen gras over groeien en de technologie werd razendsnel onderdeel van Bing en Windows. Dat is een gewaagde sprong, omdat chatbots nog zo onvoorspelbaar zijn. Bedrijfstechnisch lijkt het echter de juiste beslissing te zijn geweest.

Bing is voor Samsung dus de logische keuze als nieuwe standaard zoekmachine. Niet alleen om weer een klein stukje meer onafhankelijk van Google te zijn, maar ook om in te spelen op de vraag rond kunstmatige intelligentie waar Samsung zelf niet aan kan voldoen.

Meer over ChatGPT

De ontwikkelingen rond ChatGPT gaan razendsnel. Zo kun je in Nederland betalen voor ChatGPT Plus en geven plugins ChatGPT ‘ogen en oren’. Maar pas wel op voor je privacy als je deze diensten gebruikt. Ook moet je jezelf niet vergissen in de ‘slimme’ antwoorden, want ChatGPT en Bing zijn verre van zelfbewust.