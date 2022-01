Opinie: Samsung Galaxy S21 FE komt te laat en is te duur

Na lang uitstel heeft Samsung alsnog de Galaxy S21 FE uitgebracht. Het is vast een prima smartphone, maar wie naar de adviesprijs en specificaties kijkt moet toch teleurgesteld zijn. De Samsung Galaxy S21 FE komt te laat en is bovendien te duur.

Opinie: Samsung Galaxy S21 FE is te duur

We schrijven op Android Planet al heel lang over de Samsung Galaxy S21 FE. De goedkopere versie van de normale Galaxy S21 zou oorspronkelijk in september 2021 het levenslicht zien. Toen werd het oktober, daarna zou het toestel helemaal geschrapt worden en nu kunnen we de smartphone alsnog bestellen. Het is echter de vraag of je daar verstandig aan doet.

De adviesprijs van de Samsung Galaxy S20 FE bedraagt 749 euro. Daarmee is het toestel slechts 100 euro voordeliger dan de reguliere Samsung Galaxy S21 bijna een jaar geleden was. Inmiddels haal je dat vlaggenschip voor ongeveer hetzelfde bedrag in huis als zijn ‘goedkopere’ broertje.

Met de specificaties van de S21 ‘Fan Edition’ is weinig mis. Die lijken sterk op die van de normale S21, maar steken er logischerwijs niet bovenuit. Het is daarom onduidelijk welke plek het toestel inneemt in het aanbod van Samsung.

Bij zijn voorganger lag dat iets anders. Er is een 4G-model van de Samsung Galaxy S20 FE dat bij de release 649 euro kostte. Dat was 250 euro minder dan de adviesprijs van de gewone Galaxy S20. Daardoor was het toestel veel makkelijker aan te raden dan het nieuwe model. Van de Galaxy S21 FE brengt Samsung alleen een 5G-versie uit en die is – op dit moment – simpelweg te duur.

Samsung Galaxy S22 komt er al aan

Ook het langdurige uitstel van de Samsung Galaxy S21 FE doet het toestel geen goed. Naar verwachting kondigt Samsung volgende maand al de Galaxy S22-serie aan. De normale Samsung Galaxy S22 krijgt volgens geruchten dezelfde prijs als zijn voorganger.

Voor slechts 100 euro meer krijg je dan dus sowieso een snellere processor, betere camera’s en een mooiere behuizing. Die is bij de S22 namelijk van glas, terwijl de Galaxy S21 FE het met plastic moet doen.

De Samsung Galaxy S20 FE uit 2020.

Het enige voordeel van de FE is de schermgrootte. Mits je van flinke telefoons houdt dan. Het display meet 6,4 inch, terwijl de Galaxy S22 het volgens geruchten met 6,1 inch moet doen. Dat verschil is te klein om de Samsung Galaxy S21 FE op dit moment direct aan te kunnen raden.

We zouden sowieso even wachten tot Samsung de S22-modellen aankondigt voor je een keuze maakt. Of de S21 FE moet de komende tijd flink in prijs dalen, wat Samsung-telefoons vaak doen. De prijskaartjes van de S21-toestellen zijn sinds de release minder hard gedaald dan bij hun voorgangers. Afwachten dus.

