Opinie: Samsung en Google komen niet meer weg met 128GB opslag

We hadden het niet verwacht, maar Apple is de eerste grote fabrikant die in het high-end segment afscheid neemt van smartphones met 128GB opslag. Alle iPhone 17-toestellen hebben nu minimaal 256GB. Samsung en Google zullen moeten volgen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Smartphones met 128GB opslag zullen snel uitsterven

Ik ben oud genoeg om me de eerste iPhone uit 2007 te kunnen herinneren. Die verscheen in varianten met 4 of 8GB opslag. Bijna twee decennia later is dat vaak ruimschoots onvoldoende om zelfs maar een nieuwe softwareversie te kunnen downloaden. De in het westen grote merken Samsung, Apple en Google hielden de laatste jaren vast aan 128GB opslag in hun duurste smartphones. Chinese bedrijven als Xiaomi en OnePlus zitten allang op 256GB of 512GB.

Toen werd het 9 september 2025. Eén van de grootste verrassingen tijdens de lancering van de iPhone 17 was dat alle toestellen uit die serie nu ook beginnen bij 256GB. In het geval van de normale iPhone 17 staat daar zelfs geen prijsverhoging tegenover. Het moet in de hel inmiddels behoorlijk koud zijn, want dat juist Apple deze kar zou trekken zagen wij niet aankomen.

We hebben het immers over het bedrijf dat met de iPhone 16 vorig jaar nog een smartphone van bijna 1000 euro presenteerde zónder 120Hz-scherm. Een functie die al jaren op heel veel Android-telefoons te vinden is, zelfs bij goedkope toestellen van 250 euro.

Een smartphone van 1099 euro met 128GB opslag

Apple zet Samsung en Google daarmee behoorlijk te kijk. Eerder dit jaar verscheen de kleinste Galaxy S25 immers doodleuk met 128GB opslag. Google lanceerde zelfs vorige maand nog de Pixel 10 (899 euro) en Pixel 10 Pro (1099 euro) met slechts 128GB ruimte voor je bestanden.

Daarmee lijken deze bedrijven opeens gierig ten opzichte van hun concurrent uit Cupertino. Dat is nieuw. Apple bracht in 2015 bijvoorbeeld de iPhone 6s uit, die standaard 16GB opslag had. De Samsung Galaxy S6, die een halfjaar eerder verscheen, was al voorzien van minimaal 32GB.

We durven er daarom veel om te verwedden dat de Galaxy S26 en Pixel 11 volgend jaar ook beginnen bij 256GB. Samsung en Google hebben eigenlijk geen keuze.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

128GB is gewoon te weinig

Je wil immers niet achterlopen op Apple en bovendien is 128GB gewoon onvoldoende anno 2025. Wie 4K-video’s schiet en grote games binnenhaalt, ziet de gigabytes snel verdampen. Ook (toekomstige) AI-toepassingen nemen veel plek in. Het is vrij ironisch dat juist Apple, toch geen voorloper op het gebied van kunstmatige intelligentie, daar als eerste ruimte voor maakt.

Meer van dit soort stukken lezen? Download de Android Planet-app en schrijf je in voor onze nieuwsbrief!