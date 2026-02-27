Opinie: Samsung toont dat echte smartphone-innovatie nog mogelijk is

Samsung laat met de introductie van de Galaxy S26 Ultra zien dat innovatie op het gebied van smartphones echt nog bestaat.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung innoveert met Privacy Display: het kan nog!

Fabrikanten presenteren constant vernieuwingen voor hun smartphones, maar qua echte innovaties gebeurt er al jaren weinig. We hebben vooral meer AI op onze smartphones gekregen en moeten daarnaast blij zijn met kleine verbeteringen rond de camera’s, schermen en batterijen.

Het voelt dus als een welkome verrassing dat Samsung met een iets nieuws komt waarvan je direct teleurgesteld bent dat je huidige toestel het niet kan: Privacy Display.

Privacy Display is een gamechanger

Als je nu op je scherm kijkt, is er altijd een kans dat iemand meekijkt. Die kan stiekem je WhatsApp-gesprek meelezen of een gevoelige notificatie zien. Dat hoeft niet eens met opzet te gebeuren. We zijn zo gewend om met onze ogen naar bewegende elementen op een scherm te kijken, dat je per ongeluk iets kunt zien wat niet de bedoeling is.

Privacy Display verandert hoe je voortaan in publiek een smartphone gebruikt, omdat je eigenlijk alles kan doen (binnen grenzen) zonder dat je bang hoeft te zijn dat iemand meekijkt.

Mocht je nog niet op de hoogte zijn: met Privacy Display op de Galaxy S26 Ultra wordt het licht van het scherm enkel recht vooruit gestuurd. Kijkt iemand naast je naar het scherm, dan ziet diegene enkel een donker beeld alsof de smartphone uit staat.

Je kiest zelf wanneer je Privacy Display inschakelt. Dan kan op elk moment via het paneel voor snelle instellingen, maar je kunt het ook per app instellen. Zo kan Privacy Display automatisch activeren als jij je bank-app of berichten-app opent. Het vetste is dat Privacy Display ook losse elementen kan afschermen. Zo kun je instellen dat al je notificaties standaard afgeschermd worden terwijl jij ze nog wel gewoon kunt lezen

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Uitkijken naar de reactie van Apple

Privacy Screen is zo indrukwekkend dat je nu al kunt voorspellen dat Apple deze functie in een toekomstige iPhone stopt en dan net doet alsof het bedrijf dit zelf heeft uitgevonden. “Introducing: Private View!”, of iets dergelijks. De kans is ook groot dat bijna alle fabrikanten op termijn met een eigen versie komen.

De technologie is niet zonder nadelen, want de kwaliteit van het beeld gaat omlaag als je Privacy Display inschakelt. Toch is dat geen groot punt. Als jij bijvoorbeeld privé je bankzaken wil doen of een chatgesprek voert, heb je niet de beste kwaliteit nodig. Mocht je dat wel belangrijk vinden, dan schakel je Privacy Display gewoon niet in.

De afgelopen jaren praten smartphonemakers vooral veel over AI. Ook de Samsung-presentatie was zo’n negentig procent lofgezang over de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie. Toch voelt het nooit alsof de gebruiker daar in het middelpunt staat. Privacy Display is is een innovatie dat puur bedoeld is om om het smartphonegebruik beter te maken en dat is hoopvol: innovatie naast AI-functies is nog altijd mogelijk.

Meer over de Galaxy S26

Lees ook onze preview van de Galaxy S25 (Ultra) en we duiken los in de verbeteringen van de camera’s. Ook leggen we uit wat de grootste verschillen zijn tussen de S26, S26 Plus en S26 Ultra.