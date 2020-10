Slimme apparaten dringen inmiddels elke kamer van het huis binnen en zelfs daarbuiten. Maar in je slimme huis kan je slaapkamer het beste dom blijven.

Slimme slaapkamer? Nee, bedankt.

Met slimme lampen, thermostaten, gordijnen en deurbellen veranderen we langzaam onze woningen in slimme huizen. Geen kamer is meer veilig. In de badkamer poetsen we met een slimme tandenborstel voor een slimme spiegel, en staan we op een slimme weegschaal. Ook de tuin is niet meer veilig, met slimme tuinverlichting, een slimme grasmaaier en zelfs de barbecue die er staat is slim.

Er is één kamer die wat mij betreft dom mag blijven. En dan bedoel ik niet eens het kleinste kamertje. Automatische verlichting en een slim speakertje die je niet hoeft aan te raken om muziek af te spelen terwijl je op de pot zit, is helemaal zo’n slecht idee nog niet. Ik heb het over de slaapkamer.

De afgelopen maand heb ik mijn smartphone de slaapkamer niet in gelaten. Ik heb op de gang een plankje gehangen met daarop een plek waar ik mijn telefoon neer kan zetten, waarna deze draadloos wordt opgeladen. Het begon als een experiment, om te zien of ik erdoor beter slaap. Inmiddels is het de normaalste zaak geworden, omdat het onwijs goed bevalt.

Nachtrust

Voor veel mensen zal de smartphone, afgezien van hun eventuele partner, het laatste zijn wat ze zien voordat ze gaan slapen, en het eerste wat ze oppakken als ze wakker worden. Wat doet dat met je nachtrust?

In 2018 had bijna een kwart van alle Nederlanders van 25 jaar of ouder slaapproblemen. Ik kan me niet voorstellen dat dit in 2020 niet minder is geworden.

Slaapproblemen kunnen allerlei oorzaken hebben, maar één van de oorzaken ligt ongetwijfeld bij de smartphone. Je hersenen hebben even nodig om tot rust te komen, om daarna goed in slaap te kunnen vallen. Dat gebeurt niet als je tot op het laatste moment allerlei prikkels binnenkrijgt van berichtjes, nieuws en meer. Daar blijf je door wakker of ga je over malen.

Er is minder aan de hand met het vroeg je smartphone weer oppakken, maar toch merk ik verschil. Want als ik vroeger even wakker lag, gaf ik de slaap al snel op door mijn smartphone te pakken waarna mijn hersenen weer prikkels moesten verwerken. Nu gebeurt het steeds vaker dat ik toch nog weer in slaap val.

Werk

Je bent mogelijk wel bekend met het idee dat je ook beter niet kunt werken in de slaapkamer. Als je het lastig vindt om in slaap te vallen, kan het helpen om de slaapkamer puur te houden voor dingen die je normaliter in de slaapkamer doet. Dan kom je al praktisch tot rust als je alleen maar binnen loopt.

Het lijkt mij verstandig om dat ook door te zetten naar slimme apparaten. Met slimme apparaten in je slaapkamer ben je toch weer snel met je telefoon aan het pielen om alles te besturen. En hoe vaak gebeurt het wel niet dat deze apparaten niet perfect werken, wat vervolgens voor frustratie zorgt. Net als je met de besturing bezig bent, krijg je een notificatie en voor je het weet zit je weer een kwartier in TikTok of lees je het nieuws.

De fysieke handelingen van de gordijnen dichtdoen en het licht uitdoen hebben ook iets moois concreets. Je sluit de dag daarmee af. Daarom houd ik mijn slaapkamer dom. Een goede nachtrust is te belangrijk.

