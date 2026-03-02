Opinie: de interessantste smartphones komen uit China

Na de grotendeels erg behoudende Samsung Galaxy S26-serie kunnen we er niet meer omheen: de interessantste smartphones komen tegenwoordig uit China. Alleen Xiaomi, Vivo en Oppo lijken nog geïnteresseerd in vernieuwende hardware.

Alleen China maakt nog vernieuwende smartphones

Toen ik jong was, in de jaren 90, had China een slechte naam. Spullen uit dat land waren weliswaar goedkoop, maar van lage kwaliteit. ‘Ze’ verzonnen ook niks zelf. Alles werd uit het superieure westen gekopieerd.

Dat imago is nooit helemaal verdwenen. Deels is dat terecht. De vliegtuigen vol Temu-troep die dagelijks in Nederland landen, zijn daar het bewijs van. En er zijn nog steeds genoeg Chinese bedrijven die hun uiterste best doen om bijvoorbeeld het ontwerp van de nieuwste iPhone zo goed mogelijk te benaderen.

Aan de top van de markt zit dat anders. Oppo, Vivo en Xiaomi bewijzen de laatste vijf jaar dat ze bereid zijn om risico’s te nemen én te investeren in steeds betere hardware. Een toestel als de Oppo Find X9 Pro heeft een batterij van 7500 mAh. Dat is te danken aan de silicium-koolstof-accu, die een hogere energiedichtheid biedt dan reguliere accu’s. De OnePlus 16 krijgt er volgens geruchten eentje van 9000 mAh. Daar kun je dagen mee vooruit.

Zelfs liefhebbers van compacte telefoons hoeven dankzij de Oppo Reno 15 Pro geen powerbank meer mee te nemen. De accu van 6200 mAh is 44 procent (!) groter dan die in de Samsung Galaxy S26.

Ondertussen blijven bedrijven als Apple, Google en Samsung zelfs in hun grote topmodellen rond de 5000 mAh hangen. Ze durven de stap naar de silicium-koolstof nog niet te maken uit angst voor opzwellende batterijen en accu’s die sneller slijten dan consumenten gewend zijn. Dat is althans de officiële lezing. Dergelijke problemen komen, voor zover bekend, niet op grote schaal voor bij bedrijven die deze technologie wél omarmen.

Chinese fabrikanten voeren de capaciteit van hun accu’s dan ook generatie na generatie een beetje op. Ze experimenteren met wat mogelijk is zonder extreme risico’s te nemen. Westerse, of op het Westen gerichte bedrijven, lijken amper nog te willen vernieuwen. Goed, het privacyscherm van de Galaxy S26 Ultra is een handige uitzondering, maar dat zou ik onmiddellijk inruilen voor een flink grotere batterij.

Concurrentiepositie China is zwak

Waarom experimenteren de gevestigde namen zo weinig? Het antwoord lijkt simpel: omdat het niet nodig is. Apple, Samsung en in mindere mate Google hebben zo’n sterke positie dat ze alleen naar elkaar en niet zozeer naar de Chinese concurrentie kijken. Wie de Galaxy S26 naast een Galaxy S22 legt, kan maar tot één conclusie komen: het Zuid-Koreaanse Samsung maakt zich totaal niet druk dat consumenten massaal overstappen op een toestel van Xiaomi of Oppo.

Dat is wel te verklaren. Er bestaan zorgen over je privacy als je een Chinese smartphone koopt. Huawei kreeg mede om die reden zoveel sancties aan de broek dat het merk vrijwel volledig uit het westerse straatbeeld is verdwenen. Ook zijn de mensenrechten in China niet bepaald lekker geregeld, al lijkt dat de vele Temu-shoppers weinig uit te maken.

De Chinese fabrikanten zelf weten ook dat hun concurrentiepositie zwak is. Vivo trok zich na een kortstondig avontuur snel weer terug uit Nederland en Oppo legde zijn high-end smartphones jarenlang niet in onze winkels. Alleen Xiaomi doet dat consequent wel, al hebben veel van hun telefoons hier jammer genoeg een kleinere accu dan in China.

Oppo en Vivo reserveren hun allerbeste toestellen altijd voor China. Tot dit jaar dan. Volgens geruchten maken de aankomende Oppo Find X9 Ultra en Vivo X300 Ultra namelijk eindelijk de overstap naar Europa. We kunnen alleen maar hopen dat dat klopt.

Xiaomi 15 Ultra

Ook de beste camera’s komen uit China

Recente iPhones, Pixels en Galaxy’s gebruiken camerahardware die óf al jarenlang hetzelfde is óf maar heel beperkte verbetering laat zien. Wie een Pixel 10 Pro XL naast een Vivo X200 Ultra legt, schiet zowat in de lach. Vivo gebruikt ook voor de telelens en groothoeklens sensoren die ongeveer net zo groot zijn als het exemplaar dat Google voor de hoofdcamera reserveert. Het resultaat is voorspelbaar: veel mooiere foto’s.

Bovendien werken Oppo, Xiaomi en Vivo samen met gerenommeerde camerabedrijven als Hasselblad, Leica en Zeiss. Dat gaat een stuk verder dan het leasen van hun logo. Veel high-end smartphones uit China bevatten geavanceerde filters die de ‘look’ van klassieke camera’s heel behoorlijk benaderen. Dat geeft je de mogelijkheid om foto’s te maken met een tijdloze uitstraling.

Tegelijk bieden deze smartphones vaak een ‘Master Mode’ (Oppo) of soortgelijke stand aan waarmee je zelf het contrast, de scherpte en de verzadiging in kunt stellen. Bij westerse telefoons zit je doorgaans vast aan de beeldverwerking die de fabrikant koos of aan (meestal vrij lelijke) filters.

Concurrentie is goed, concurrentie is fijn. Maar dan moeten ook consumenten risico durven nemen. Als we Chinese smartphones massaal links laten liggen, zal de Samsung Galaxy S29 over drie jaar waarschijnlijk sprekend op de Galaxy S26 lijken.

