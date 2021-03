Ooit moest je uren wachten voordat de accu van je smartphone een keertje vol zat. Tegenwoordig zijn er Android-telefoons waarvan de batterij binnen een minuut of 40 helemaal gevuld is. Maar een lange accuduur is meer waard dan snelle opladers.

Snelle opladers zijn een noodoplossing

Ik moest drie keer met mijn ogen knipperen, maar het stond er toch echt. Xiaomi werkt aan een smartphone die je met 200 Watt op kunt laden. Hoeveel tijd die telefoon nodig heeft om de accu te vullen, hangt natuurlijk af van de capaciteit. Veel langer dan een kwartier zal het niet zijn. De Xiaomi Mi 10 Ultra doet er met een vermogen van 120 Watt al slechts 23 minuten over om de accu helemaal vol te pompen. En dat is met 4500 mAh geen kleine jongen.

De Xiaomi Mi10 Ultra.

Indrukwekkende cijfers, maar dit soort snellaadtechnieken blijft een noodoplossing. De accu is al jarenlang het zorgenkindje van de smartphone. Waar de snelheid van processoren elk jaar toeneemt, blijkt het ontzettend lastig om een accu te ontwerpen die significant langer meegaat. Af en toe verschijnen er wel hoopvolle berichten over nieuwe batterijtechnologie die de wereld op zijn kop gaat zetten, maar tot nu toe komt daar weinig van terecht.

De accu die 20 jaar geleden de eerste gsm van je vader aan de praat hield? Die verschilt niet fundamenteel van de batterij in jouw huidige smartphone. Wat wél anders is: zo’n Nokia 3310 ging gemakkelijk een week mee. Niemand die zich afvroeg hoe lang het duurde om de accu te vullen.

Een lange accuduur zorgt voor gemoedsrust

Ik weet het: ik klink nu heel oud. En natuurlijk is een moderne smartphone niet te vergelijken met de simpele gsm van weleer. Maar dat is nou juist het punt. Alles aan de mobiele telefoon is beter geworden, behalve de accu. Snelle opladers zijn leuk en aardig, maar ze brengen niet de gemoedsrust van een batterij die dagenlang meegaat.

Stel: je smartphone laadt over vijf jaar binnen tien minuten helemaal op. Dan nóg moet je rekening houden met dat verdraaide stopcontact. Hoe lekker zou het zijn om een lang weekend naar Parijs te gaan en je geen moment druk te maken om je telefoon?

Hopelijk komt die beloofde doorbraak op batterijgebied er nu echt snel aan. Ik zou veel geld overhebben voor een smartphone die net zo lang meegaat als de Nokia 3310 van mijn ouweheer. Hij mag er desnoods de hele nacht over doen om op te laden.