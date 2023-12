Opinie: dat eigenwijs Sony smartphones blijft maken, is uitstekend nieuws

Sony verkoopt verontrustend weinig smartphones, maar lijkt niet van plan zich uit de markt terug te trekken. Dat vindt redacteur Mike goed nieuws. De techwereld kan deze eigenwijze speler goed gebruiken.

Smartphones van Sony zijn een verrijking voor de markt

Op Android Planet schrijven we de laatste jaren vrij streng over de smartphones van Sony. De door oververhitting geplaagde Xperia 1 IV kreeg slechts een 6,5 in onze review. Zijn opvolger, de Xperia 1 V, kwam niet verder dan een 7. Ook op andere toestellen van de Japanners hebben we regelmatig veel aan te merken. Zo zijn ze vaak duurder dan vergelijkbare telefoons van andere merken.

Wij zijn niet de enigen die kritisch zijn op de telefoons van Sony. Consumenten zijn dat ook. Het aantal smartphones dat de fabrikant verkoopt, is verontrustend laag in vergelijking met spelers als Apple, Samsung en Xiaomi. In sommige landen is het marktaandeel kleiner dan 1 procent. Met de trieste aftocht van LG nog redelijk vers in het achterhoofd waren we bang dat ook Sony er de brui aan zou geven.

Dat lijkt niet het geval. Recent lazen we namelijk dat Sony aan een radicaal nieuw design werkt voor zijn (duurdere) smartphones. Vanaf 2025 verdwijnt de selfiecamera achter het scherm, waardoor de randen verdwijnen. Dat kennen we al van de Samsung Galaxy Z Fold 5, maar Sony zou gebruikmaken van nieuwere techniek. Daardoor is de kwaliteit van de camera beter én zie je de lens minder goed zitten.

Sony Xperia 1 IV met dikke rand voor de selfiecamera

Geen gaatjes in het scherm alstublieft

Het betekent ook dat men vasthoudt aan ononderbroken schermen zonder gaatje voor de selfiecamera. De laatste jaren was Sony de enige ‘grote’ fabrikant die niet toegaf aan de druk om zijn toestellen te voorzien van zo dun mogelijke randen. Zolang het nodig is, zitten er flinke bezels boven en onder het display. Alles om ervoor te zorgen dat je video’s, films en series niet ontsierd worden door een zwart gat.

Dat eigenwijze bevalt ons wel. Sony gaat soms dwars tegen markttrends in om zijn eigen identiteit te behouden. Denk aan de absurd hoge 4K-resolutie van zijn schermen en de langgerekte beeldverhouding. Of je daar nu fan van bent of niet, het is fijn dat er iemand zijn kop boven het maaiveld uit steekt. Smartphones van andere merken lijken al te veel op elkaar.

Bovendien is Sony niet bang om te experimenteren met nieuwe techniek. Op de genoemde Xperia 1 IV en V zat een telelens waar je daadwerkelijk mee in kunt zoomen. Andere telecamera’s hebben een vaste brandpuntafstand, maar met die van Sony kun je vrij zoomen tussen 3,5 en 5,2x. Net zoals je dat vroeger op een compactcamera deed.

Goed, de kwaliteit daarvan viel door de kleine sensor een beetje tegen, maar innovatief is het wel. Net als de nieuwe 48 megapixel-hoofdcamera van de Xperia 1 V met een zogenaamde ‘stacked sensor’. Die laat op dezelfde oppervlakte meer licht binnen en zorgt voor een mooier contrast.

Sony is misschien wel de enige fabrikant die smartphonefotografie écht serieus neemt. Er wordt niet met honderden megapixels gestrooid die vooral goed scoren in de reclame. Ook probeert men de resultaten niet te veel te verbeteren met behulp van allerlei softwaretrucjes. Sony laat de fotograaf het werk doen. Dat blijkt ook wel uit de zeer uitgebreide camera-app die doet denken aan een professionele camera.

De Sony Xperia 5 V

Verbeterpunten

Dat de gemiddelde consument daardoor afgeschrikt wordt, nemen ze in Japan blijkbaar op de koop toe. Als Sony een breder publiek aan wil spreken, kan het overwegen om een tweede, simpelere app op zijn toestellen te zetten.

In combinatie met het nieuwe design in 2025 zou dat best eens tot een opleving van de verkopen kunnen leiden. Dan moet Sony nog wel een laatste verbeterpunt aanpakken: het updatebeleid. Zelfs op smartphones die 1399 euro kosten, krijg je van Sony slechts twee grote nieuwe versies van Android en drie jaar lang beveiligingspatches. Dat is erg weinig in vergelijking tot de concurrentie.

Eigenwijs is fijn, gierig is dat niet.

