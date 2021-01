Opinie: Nederlanders zouden vaker een spraakassistent moeten gebruiken

Apparaten bedienen met je stem is in Nederland nog niet populair en dat is jammer. Een spraakassistent gebruiken is namelijk super fijn.

Lees verder na de advertentie.

Gebruik eens vaker een spraakassistent

Hoewel Nederlanders steeds meer slimme apparaten in huis hebben, lijkt de spraakassistent nog niet populair te zijn. Onderzoeksbureau Multiscope meldt dat 42 procent van de Nederlandse huishoudens inmiddels slimme apparaten hebben staan, met onder andere thermostaten, verlichting en camera’s.

Maar zes procent van de respondenten van het onderzoek geeft aan een slimme speaker te gebruiken, om deze apparaten te besturen. De rest geeft de voorkeur aan hun smartphone of afstandsbediening. Zelfs de tablet wordt nog vaker gebruikt om slimme apparaten te besturen.

Uit het onderzoek blijkt verder dat maar liefst 32 procent van de Nederlanders negatief tegenover spraakbesturing staat. Slechts 22 procent van de respondenten is positief. De rest is neutraal over het gebruik van spraakbesturing. Jammer, want ik zou niet meer zonder willen en ik denk dat meer mensen het fijn zouden vinden als ze het echt een kans geven.

Angst of onhandig?

Angst voor spraakassistenten is wel te begrijpen. Zeker als het gaat om slimme speakers die altijd maar mee kunnen luisteren met wat er in je huis gebeurt. Dat lijkt eng voor iedereen die ook maar een beetje bewust is van hun privacy en wat grote techbedrijven met hun data doen.

Toch denk ik niet dat daar het grootste probleem ligt. Ik denk dat mensen spraakassistenten gewoonweg onhandig vinden. Waarschijnlijk heb je jaren terug wel eens een spraakassistent gebruikt en begreep die je niet helemaal, waarna je jouw vraag meerdere keren moest herhalen. Dat is te veel gedoe en dan is een knop op je smartphone of op een afstandsbediening veel makkelijker.

Maar er is veel veranderd. Ik gebruikte de Google Assistent de afgelopen jaren tweetalig, want de Nederlandse versie liep inderdaad altijd flink achter. Inmiddels heb de Engelse versie van de Google Assistent uitgeschakeld, omdat de Nederlandse versie eigenlijk alles kan wat ik wil.

Gebruiksgemak

Natuurlijk is nog niet alles perfect. Lees ook eens mijn column over hoe eigenwijs het slimme huis kan zijn. Nog steeds loop ik tegen rare dingen aan. Bijvoorbeeld dat de speaker in de verkeerde kamer antwoord geeft. Dat ik op de bank in de woonkamer een vraag stel over het weer, maar de Google Assistent vanuit mijn kantoor antwoord geeft en ik enkel wat gefluister hoor.

De kleine probleempjes kunnen echter niet op tegen het pure gebruiksgemak. Als ik naar bed ga, vraag ik of alle lichten uit kunnen dan gaat alles uit. Ik kan mijn thermostaat besturen zonder op te staan of iets in mijn handen te hebben. En dan heb ik het nog niet eens over de talloze andere vragen die de Google Assistent kan beantwoorden.

Ik snap natuurlijk wel dat niemand in het openbaar met een spraakassistent wil praten, maar thuis moet je het gewoon eens proberen. Je hoeft daarvoor niet direct een slimme speaker in huis te halen, maar probeer het eens met de Google Assistent op je Android-telefoon. Wie weet ben je verrast over hoe goed het tegenwoordig werkt.

De mogelijkheden van de Google Assistent

In onze gids lees je wat je de Google Assistent allemaal kunt vragen. Je kunt via de Google Assistent ook in contact komen met bedrijven.