Opinie: streamingdiensten graven eigen graf met prijsverhogingen

Netflix, Disney Plus, Viaplay: allemaal zijn ze de afgelopen tijd flink duurder geworden. Waar houdt het op? Volgens Android Planet-redacteur Mike graven streamingdiensten hun eigen graf met deze prijsverhogingen. Tegelijk kunnen ze eigenlijk niet anders.

Prijsverhogingen streamingdiensten zijn onhoudbaar

Online gaat een inmiddels beroemde uitspraak rond: ‘Streamingdiensten vergeten dat hun bestaan is gebaseerd op het feit dat ze net iets gebruiksvriendelijker zijn dan piraterij.’

Nu willen wij niemand aanzetten tot het illegaal downloaden van films en series, maar de prijsverhogingen die streamingdiensten doorvoeren beginnen inmiddels wel te knellen. Viaplay kost nu 15,99 euro per maand, terwijl de beeldkwaliteit vooral tijdens Formule 1-races nog altijd niet geweldig is. Ook Videoland schroefde de prijs enkele maanden geleden omhoog.

Het kan nog gekker. Toen Disney Plus eind 2019 beschikbaar kwam in Nederland betaalde je 6,99 euro per maand. Dat werd later 8,99 en begin dit jaar 9,99 euro. Inmiddels heeft Disney in de Verenigde Staten de volgende ronde alweer aangekondigd: daar gaat de prijs deze herfst van 10,99 naar 13,99 dollar per maand.

Het is een kwestie van tijd voor ook Nederland weer aan de beurt is. Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat Disney Plus hier volgend jaar twee keer zo duur zal zijn als tijdens de introductie. Bovendien heeft het bedrijf aangekondigd dat het delen van wachtwoorden vanaf 2024 aan banden wordt gelegd.

Netflix zet trend

Daar begon Netflix dit jaar al mee. Wie zijn account buiten het eigen huishouden wil delen, betaalt daarvoor elke maand vier euro per persoon extra. Dat is op zich niet onredelijk, maar Netflix is inmiddels de enige streamingdienst die óók extra geld vaagt voor een hogere beeldkwaliteit. Wie in 4K wil kijken betaalt maar liefst 15,99 euro per maand.

Het standaardargument voor dit soort maatregelen en prijsverhogingen luidt dat er extra geld nodig is om te blijven investeren in nieuwe series en films. Het probleem is dat daar in de praktijk weinig van terechtkomt.

Netflix heeft een paar keer per jaar een aardige hit, maar vertrouwt inmiddels vooral op goedkope realitysoaps en de zoveelste documentairereeks over bijna vergeten seriemoordenaars.

Tijdens de coronacrisis groeiden de bomen voor streamingdiensten tot in de hemel, maar die periode ligt (gelukkig) achter ons. We hebben weer veel andere opties voor onze vrije tijd, waardoor Netflix en co een kleinere rol spelen dan een paar jaar geleden. De prijsverhogingen zullen daardoor op lange termijn onherroepelijk tot een slachtveld leiden in de sector.

Donkere wolken

Met veel streamingdiensten gaat het namelijk niet goed. Viaplay lijkt volgens sommige bronnen zelfs al op omvallen te staan. En ook Netflix wordt door veel experts geen zonnige toekomst voorspeld. Deze streamingdienst mag dan nog marktleider zijn, hij heeft een groot nadeel ten opzichte van bijvoorbeeld Disney Plus en HBO Max: er zit geen filmstudio achter met een enorme catalogus publieksfavorieten.

Deze bedrijven verdienen in de bioscoop bovendien al flink aan hun grote titels voor ze op de streamingdienst verschijnen. Netflix is veel voorzichtiger met het vertonen van zijn films in de bios en moet het helemaal van zijn abonnees hebben.

Een belangrijke economische regel is dat wanneer de vraag naar een product vermindert, je de prijs moet verlagen. Voor streamingdiensten lijkt dat onmogelijk omdat het produceren van content zo duur is. Dat zal ook één van de redenen zijn voor de fusie tussen HBO en Discovery, die volgend jaar verdergaan als Max. En voor de introductie van goedkopere abonnementen met reclame. Terwijl reclamevrij kijken nu juist het grote voordeel was ten opzichte van gewone televisie.

Voor de consument is het echter net zo onmogelijk om al die prijsverhogingen te blijven betalen. Zij zullen er steeds vaker voor kiezen om de ene maand een abonnement op bijvoorbeeld Netflix te nemen en de andere op Disney Plus. Of om toch (weer) illegaal te gaan downloaden, waardoor deze bedrijven alsnog geld verliezen.

Een simpele oplossing lijkt er niet te zijn. We eindigen daarom met een voorspelling: over tien jaar zijn er minder streamingdiensten dan nu.

