Het gaat steeds beroerder met de Google Assistent op Nest Speakers en een oplossing is nog niet nabij. Toch blijft Google de speakers verkopen.

Verkoop Google Nest-speakers op pauze

Het probleem rond Google Home in combinatie met de Google Assistant groeit. Mensen met een Nest Speaker of Nest Hub raken steeds gefrustreerder met functies die plots niet meer werken, waardoor het besturen van een smart home via stemopdrachten eigenlijk niet meer te doen is.

Google heeft het probleem eindelijk erkend. Anish Kattukaran, de Chief Product Officer van het bedrijf, schreef eind juli op X: “Ik wil graag de recente feedback over de betrouwbaarheid van de Google Assistent op onze thuisapparaten erkennen. Mijn oprechte excuses voor wat je ervaart en voelt.”

Het is opvallend dat Kattukaran excuses maakt voor onze ervaringen en gevoelens, en niet voor de fout die Google heeft gemaakt. Toch belooft de Google-man dat het bedrijf werkt aan een langetermijnoplossing voor meer betrouwbaarheid. “We werken al enige tijd actief aan belangrijke verbeteringen en zullen in het najaar meer informatie delen.” Let wel op: Kattukaran belooft niet dat er in de herfst voor iedereen een oplossing is, maar enkel dat er meer info wordt gedeeld.

Hey everyone, I want to acknowledge the recent feedback about Google Assistant reliability on our home devices. I sincerely apologize for what you're experiencing and feeling! — Anish Kattukaran (@AnishKattukaran) July 23, 2025

Hacken met Gemini

Want er is waarschijnlijk nog veel werk aan te winkel totdat Gemini zo goed werkt dat je daar je smart home mee kunt vertrouwen. Gebruikers die een previewversie van Google Home draaien kunnen de AI al inschakelen, maar mopperen op onder andere Reddit dat Gemini in de praktijk opdrachten te vaak niet snapt.

En dan heb ik het nog niet eens over de veiligheid gehad. Beveiligingsonderzoekers lieten afgelopen week weten dat het mogelijk is om via Gemini een smart home te hacken. Het enige wat daarvoor hoeft te gebeuren, is dat het doelwit een oprecht ogende uitnodiging voor Google Agenda accepteert. In die uitnodiging staan prompts verstopt om apparaten te activeren. Als het doelwit vervolgens aan Gemini vraagt om hun afspraken van de komende week samen te vatten, worden die prompts op de achtergrond uitgevoerd.

Het laat zien dat er nog veel veiligheidsvraagstukken rond het gebruik van AI bestaan en de technologie mogelijk helemaal nog niet klaar is om een betrouwbare partner voor onze smart home te zijn.

Enorme hulp in huis

Google heeft in ieder geval door dat de Google Assistent niet meer naar behoren werkt. Dat Google Nest-producten die veel mensen in huis hebben gehaald om hun slimme huis te besturen, niet functioneren zoals wordt beloofd.

Ondertussen blijft het bedrijf wel gewoon deze speakers en de Nest Hub verkopen. De “behulpzame” speaker is volgens de Google Store een enorme hulp in huis. Je kunt altijd vragen om een timer te zetten, of je smartapparaten te bedienen. “De Nest Audio werkt met al je geschikte smartapparaten.” Ook de Nest Hub wordt verkocht als een “simpele bediening voor je smarthome”.

Als je niet op de hoogte bent over de recente ontwikkelingen rond de speakers van Google, dan geef je zo 100 euro per apparaat uit voor een extreem frustrerende ervaring waarbij een timer zetten vaak al te moeilijk is. Dan is de vraag of je de speakers op deze manier wel kunt verkopen en ik denk van niet.

Alternatief

Als je niet kunt wachten tot alle problemen opgelost worden met Gemini, kun je kijken naar alternatieven voor Google Home. De meest interessante optie is dan Home Assistant, met meer flexibiliteit, een betere interface en beter betrouwbaarheid.