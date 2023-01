Opinie: Viaplay geeft helemaal niets om abonnees

Viaplay is bijna een jaar actief in Nederland, maar heel best gaat het nog niet. Onder andere de klantenservice is volgens Android Planet-redacteur Colin zwaar ondermaats. Tijd voor een opinie-artikel.

Viaplay klantenservice is om te huilen

Met veel bombarie werd Viaplay zo’n 11 maanden geleden gelanceerd in Nederland. De streamingdienst is dé plek om te kijken naar live sport, waaronder Formule 1, voetbal en darts. Naast dit aanbod zijn er ook nog verschillende films, documentaires en series te zien. In onze initiële review gaven we de dienst een magere 6,5. De kwaliteit van de streams valt tegen, kijken met meerdere mensen tegelijk is nagenoeg onmogelijk en de prijs is hoog.

In december 2022 publiceerden we de review-update van de dienst, waarin we ons afvroegen of we ons abonnement wel of niet moesten verlengen. De conclusie was kort en krachtig: zeker niet. Dat heeft niet alleen te maken met de abonnementsprijs van Viaplay, maar ook de klantenservice – of het ontbreken daarvan.

Beloofd: streams in hoge kwaliteit, in de praktijk is het pixels tellen

De kwaliteit van de streams is anno 2023 nog steeds erg matig. We zien blokkerig beeld, je kunt pixels tellen en de bitrate is niet in orde. Dat Viaplay geen 4K-beeld zou streamen was bekend, maar dat je veelal blijft steken op slechts 720p is teleurstellend.

Vanaf het begin werd het bedrijf dan ook overladen door duizenden klachten. De reactie vanuit Viaplay was niet erg duidelijk: ‘Dat ligt niet aan Viaplay, maar aan uw internet of gebruikte hardware’. Nederland staat bekend als een van de landen met het beste internet, dus dat is opvallend.

Op een gegeven moment is Viaplay half gezwicht doordat de Consumentenbond zich ermee ging bemoeien. Om compensatie te krijgen moesten klanten zelf foto’s en filmpjes maken van hun televisie als ze naar Viaplay keken. Zo konden ze bewijs aanleveren dat de kwaliteit daadwerkelijk ondermaats was.

Woordvoerders van de dienst bleven echter stug volhouden dat het allemaal niet aan hen lag, maar aan de apparatuur of het internetlijntje van gebruikers. Het was echter fijn geweest als Viaplay met een duidelijk, normaal statement was gekomen over alle klachten.

Beloofd: het platform voor live sports, terugkijken kan niet

Ikzelf vind Formule 1 leuk en heb daarom in het begin een jaarabonnement afgesloten voor de introductieprijs van 99 euro. Het kwam echter regelmatig voor dat ik een kwalificatie of race niet direct live mee kon kijken, vanwege een dagje uit of vakantie.

Geen probleem zou je denken, want Viaplay is immers het live sport-platform van Nederland. Eigenlijk klopt het precies wat ze zeggen, want live meekijken is geen probleem (afgezien van de hakkelige streams dan natuurlijk). Wil je echter iets terugkijken, dan kom je van een koude kermis thuis.

Een race terugkijken van een maand geleden of nog even naar die mooie kwalificatie kijken van een paar weken terug? Het kan simpelweg niet, want in een mum van tijd is de content verdwenen. Apart, want bij F1 TV Pro kan dat wel, zelfs van tientallen jaren terug.

Beloofd: geen prijsverhoging komende tijd, hop prijs verhoogd

Afgelopen weken gingen er al geruchten dat Viaplay de prijzen van hun abonnement zou verhogen. Dat werd echter ontkracht door de dienst zelf, want dat was zeker niet het geval. En wat gebeurde er vanaf het een op andere moment: de prijzen gingen omhoog.

Per direct zijn de prijzen namelijk verhoogd van 13,99 euro per maand naar 15,99 euro per maand. Nagenoeg niemand was hierover normaal geïnformeerd. Zo wisten huidige klanten van niks, de klantenservice van de dienst had geen idee en alleen wat providers zoals VodafoneZiggo wisten hier blijkbaar wel van.

Een woordvoerder van de dienst zegt over de prijsverhoging tegen het Algemeen Dagblad het volgende, maar noemt niks over de communicatie rondom dit nieuws:

Sinds onze succesvolle lancering in Nederland zijn we premiumcontent blijven toevoegen, zowel lokale als internationale scripted en non-scripted films en series samen met meer sportrechten. Om de ontwikkeling en investering in ons product voort te zetten en onze klanten de beste digitale ervaring en beschikbare inhoud te bieden, passen wij onze prijzen aan.

Beloofd: mij zijn jullie kwijt, zeker aankomend jaar

Communicatie is key Viaplay, maar dat boeit blijkbaar niet zoveel. In oktober 2022 werd er geroepen dat het aantal Nederlandse abonnees de een miljoen was gepasseerd. Het zal vast een fantastisch feest geweest zijn op het hoofdkantoor. Als de feestroes is uitgeslapen binnenkort, zorg er dan alsjeblieft echt eens voor dat er normaal en op tijd gecommuniceerd wordt met (potentiële) klanten.

Mijn abonnement is allang opgezegd, want ik haast me naar F1 TV Pro en beloofd is beloofd: ik kom voorlopig niet meer terug naar Viaplay.