Opinie: Viaplay-kijkers verdienen beter met deze hoge prijzen

Viaplay is de duurste streamingdienst op de markt, maar ook de dienst met de meeste problemen. Sportfans verdienen beter.

Viaplay problemen: dit moet beter

Reclames op streamingdiensten zijn in korte tijd de normaalste zaak van de wereld geworden. Een goedkoper reclame-abonnement is een prima oplossing als je legaal series en films wil kijken, maar niet de hoofdprijs kan of wil betalen. Meestal worden reclames afgespeeld voordat een film of aflevering start, met tussendoor nog een paar kleine reclameblokjes. Bij een streamingdienst met voornamelijk livestreams blijkt dat lastiger.

Viaplay heeft sinds een tijdje reclames die je kunt verwijderen door meer te betalen. Voor 16,99 euro per maand (of 179 euro per jaar) krijg je livestreams met reclames, met de belofte dat wedstrijden niet onderbroken zullen worden.

Betaal je 19,99 euro per maand (of 199 euro per jaar), dan mag je zonder advertenties kijken. Dit zijn de nieuwste prijzen, want stapels abonnees betalen nog de oude prijs van 19,99 euro per maand voor de reclamevrije versie.

Afgelopen weekend ging het goed mis. De reclames werden niet voor de wedstrijd en in de rust geplaatst, maar midden in een voetbalmatch van de Premier League. Niet op een rustig moment dat prima te missen was, maar tijdens een doelpunt.

“Valt niet uit te leggen“

Op Instagram bood Viaplay zijn excuses aan, want het blijkt om een fout te gaan. Kan gebeuren. Zelfs een tweede keer, want bij een latere wedstrijd was het weer raak. Toch is dit bij lange na niet het enige technische probleem van de streamingdienst. Op sociale media regent het ook klachten dat de stream er dit weekend helemaal mee stopte, waardoor de tweede helft van een wedstrijd niet meer te kijken was.

Voor langdurige abonnees zijn technische problemen haast de norm. Met een sterrenrating van 1,6 in de Play Store, uiten Android-gebruikers via recensies hun ongenoegen over de technische staat van de app:

“De techniek achter deze app is de slechtste ooit”, schrijft Thomas. “Deze app kan de simpelste taken en functies niet uitvoeren. Zo slecht dat het niet valt uit te leggen.” Ook Carina is niet te spreken over de techniek: “Continu haperend beeld, er zijn geen tien seconden achter elkaar dat het vloeiend loopt.” Het zijn maar twee voorbeelden van pagina’s aan klachten.

Verantwoordelijkheid

Ik ben geen sportkijker, maar van buitenaf lijkt het businessmodel van Viaplay vooral een slimme list. Het enige bestaansrecht die de streamingdienst heeft zijn de uitzendrechten voor bepaalde sporten. Daardoor zijn sportfans verplicht om een abonnement te nemen om hun favoriete hobby te bezigen. Er lijkt daarnaast zo min mogelijk geld aan de dienst zelf besteed te worden.

Tevens wordt via prijsverhogingen regelmatig de grenzen opgezocht om te zien waar sportfans toe bereid zijn. Viaplay houdt daarbij de kennis in het achterhoofd dat de meeste mensen toch wel hun abonnement aanhouden, omdat ze hun favoriete wedstrijden niet willen missen. Zelfs als er reclames over doelpunten worden gezet, men de helft van een wedstrijd mist of er andere technische problemen blijven opduiken.

Misschien is het geld ook gewoon op. Dat er na het betalen van de uitzendrechten en het in de lucht houden van de dienst niets meer over is om de boel te verbeteren. Toch is dat geen excuus. Als je de uitzendrechten van sportevenementen in huis haalt terwijl je weet hoeveel deze wedstrijden en races betekenen voor fans, dan heb je een verantwoordelijkheid om daar goed voor te zorgen.

