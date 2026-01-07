Opinie: Geniet van je vouwtelefoon, maar vouw met mate

Vouwtelefoons zijn er qua duurzaamheid flink op vooruit gegaan waardoor je vaker kunt vouwen, maar de levensduur gaat snel achteruit als je dit doet.

Vouwtelefoons vouwen: er zijn limieten

Vouwbare smartphones zijn steeds normaler geworden. Dat komt niet alleen door de dalende prijzen, maar ook door het stijgende vertrouwen. De toestellen zitten beter in elkaar en gaan daardoor langer mee.

Om de duurzaamheid van deze telefoons te testen, worden de smartphones in fabrieken eindeloos open- en dichtgeklapt totdat er wat mis gaat. Zo kan Samsung beweren dat zijn moderne vouwbare smartphones zeker 200.000 keer gevouwen kunnen worden.

Dat klinkt als een enorm aantal, maar bedenk eens hoe vaak jij je smartphone erbij pakt. Als jij dagelijks honderd keer het toestel vouwt, heb je nu de garantie dat de smartphone ongeveer vijf jaar meegaat. Bij de eerdere generaties foldables mocht je blij zijn als het toestel na twee jaar nog goed werkte.

Foldy Bird van Rebane.

Foldy Bird

Maar dan moet je het toestel wel normaal gebruiken. We kennen allemaal het gevoel dat je uit verveling teveel met de clip van een pen speelt, die breekt en je daarna spijt hebt. Bij vouwbare smartphones kan dat ook gebeuren, bijvoorbeeld door Flappy Bird te spelen.

Op X ging afgelopen weekend een video viral van iemand die een kloon van gamehit Flappy Bird heeft gemaakt, die je bestuurt door je telefoon te vouwen. Bij elke vouwbeweging maakt de vogel een sprongetje. De naam voor de game: Foldy Bird. De video is inmiddels 17 miljoen keer bekeken en de game is gratis te downloaden.

Nu zullen niet veel mensen Foldy Bird daadwerkelijk gaan spelen. Flappy Bird was dertien jaar geleden eventjes extreem populair, maar er zijn veel betere games op je smartphone te spelen. Toch zal dit andere gamemakers waarschijnlijk wel inspireren, want het is een innovatieve manier om games te besturen. Ik ben een groot voorstander van innovatieve games, maar laten we er niet onze apparaten voor slopen.

Roken

Je kunt het vergelijken met het roken van sigaretten. Uit studies blijkt dat het roken van een enkele sigaret je leven gemiddeld met twintig minuten verkort (mocht je nog een goed voornemen zoeken in het nieuwe jaar).

Stel je voor dat je een uurtje gamet door te vouwen. In de video is te zien dat de maker van Foldy Bird ongeveer dertien keer per tien seconden vouwt. Dat komt neer op 78 keer vouwen per minuut, of 4680 keer per uur. Omgerekend haal je met een uur gamen daardoor bijna 47 dagen van de levensduur van je smartphone af.

Game je dat acht dagen lang elke dag een uurtje, dan is er een kans dat je toestel een jaar eerder stuk gaat. Doe je het nu buiten (in de kou vouwen is veel slechter voor je foldable), dat kan het helemaal snel afgelopen zijn. Misschien wordt het tijd voor een nieuwe waarschuwing: geniet, maar vouw met mate.

