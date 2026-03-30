Opinie: Nee Google, YouTube is geen verantwoordelijk gebouwd streamingplatform

Google verdedigt zichzelf in een rechtszaak over verslaving, door YouTube een “op verantwoorde wijze opgebouwd streamingplatform” te noemen. Dat is de app allang niet meer.

YouTube verslaving: Google heeft wel verantwoordelijkheid

In de Verenigde Staten zijn bij een rechtszaak Meta en Google verantwoordelijk gesteld voor de socialemediaverslaving van een 20-jarige vrouw. De vrouw krijgt drie miljoen dollar van de bedrijven, en de poort staat open voor meer van dit soort rechtszaken.

De vrouw zegt al als kind verslaafd te zijn geraakt aan sociale media, met name door Instagram. Daarom moet Meta 70 procent van het totaalbedrag betalen, terwijl Google dankzij YouTube voor de overige 30 procent verantwoordelijk is.

Google zegt in een reactie het niet eens te zijn met het vonnis: “Deze zaak misinterpreteert YouTube, dat een op verantwoorde wijze opgebouwd streamingplatform is, geen socialemediasite.” Het bedrijf gaat daarom in beroep tegen de uitspraak.

YouTube Shorts

YouTube was ooit inderdaad een streamingplatform voor inhoud met een focus op lange video’s. Deze video’s bestaan nog en zijn nog steeds bijzonder waardevol, vol met dingen om te leren of om over na te denken. Alleen ligt de focus van YouTube daar al een tijdje niet meer.

Short-form video’s zijn een van de grootste gevaren op onze smartphone. Je kent ze van TikTok, van Instagram Reels en van YouTube Shorts: snacks met weinig voedingswaarden waar je niet vanaf kunt blijven. Dankzij goede algoritmes kun je blijven scrollen voor kleine shots dopamine. Bij elke grappige video krijg je net genoeg geluksgevoel om door te blijven gaan.

Deze korte video’s kunnen zo verslavend werken, dat de apps verwijderen de enige manier is om er vanaf te komen. Zelf heb ik op om deze reden TikTok van mijn telefoon afgegooid. Mijn hoop was dat de slechtere algoritmes van Instagram en YouTube minder verslavend zouden werken, maar inmiddels heb ik daar ook limieten moeten instellen.

Verantwoordelijkheid

Het probleem van Instagram en YouTube is dat je ze niet kunt verwijderen zonder de goede dingen kwijt te raken. Op Instagram zie ik veel updates van vrienden, of van creatievelingen die hun inspirerende werk delen. Op YouTube blijf ik goede, lange video’s vinden van makers die ik waardeer of van mensen die ik nog niet ken.

Er is alleen geen manier om YouTube te gebruiken zonder YouTube Shorts. Sterker nog: Google zet zich in om zijn short-form video’s juist naar meer schermen te brengen. Je kunt nu doomscrollen in je webbrowser tijdens het werk op je desktop, of op de bank achter de televisie. Zelfs met een YouTube Premium-abonnement ( waar ik maar liefst 13,99 euro per maand voor betaal) krijg je de optie niet om jezelf hier tegen te beschermen.

Google zegt dat YouTube een streamingplatform is en geen socialmediasite. Dat is al een twijfelachtige uitspraak met content dat door gebruikers wordt geüpload, reacties, abonnementen en communities. Dat het platform verantwoord gebouwd zou zijn, is al helemaal niet waar. Als zo’n groot deel van je dienst bestaat uit mensen zo lang mogelijk vasthouden met verslavende, korte video’s, dan is dat bewust zo ontworpen.

Zo kijk je minder Shorts

Op Android kun je een tijdlimiet aan YouTube geven, zodat je in de app een waarschuwing krijgt als je te lang aan het doomscrollen bent. We leggen uit hoe dit werkt. Ook geven we tips om van je telefoonverslaving af te komen.