Oppo onthult morgen supersnelle 125 Watt-oplaadtechnologie

Oppo wordt mogelijk één van de eerste fabrikanten die een smartphone uitbrengt met ondersteuning voor snelladen met 125 Watt. Morgen onthult het bedrijf zijn nieuwe oplaadtechnologie, waarmee je een smartphone binnen een halfuur oplaadt.

Opladen met 125 Watt

Oppo introduceerde in 2019 zijn snelle 65 Watt SuperVOOC 2.0-snellaadtechnologie, waarmee je een 4000 mAh-accu in slechts 30 minuten volledig oplaadt. Nu laat Oppo weten dat het dit aantal bij een komende smartphone bijna verdubbelt naar 125 Watt. Het Chinese bedrijf meldt via Twitter dat we morgen (15 juli) meer te horen krijgen.

Hoewel Oppo zijn nieuwste snellaadtechniek aankomende woensdag onthult, heeft Vivo’s dochtermerk iQOO al zijn 120 Watt-oplaadtechnologie aangekondigd. De fabrikant zegt dat je met ‘120 Watt FlashCharge’ een 4000 mAh-accu binnen 15 minuten volledig oplaadt. Van Oppo’s SuperVOOC verwachten we vergelijkbare snelheden.

Het is nog onduidelijk wat we op 15 juli precies gaan horen of zien, maar een directe lancering lijkt niet aannemelijk. We verwachten ook geen nieuwe smartphone-aankondiging, aangezien hier simpelweg geen indicaties voor zijn. Mogelijk wordt het net als bij Vivo een korte presentatie waarbij Oppo ingaat op de technische aspecten.

Grote sprong vooruit

De Oppo Find X2 Pro is het nieuwste vlaggenschip van de Chinese telefoonmaker en levert het beste wat de fabrikant te bieden heeft. Dat is een oplaadvermogen van 65 Watt, waarmee je het toestel in 37 minuten oplaadt.

Hoewel dit maar ongeveer de helft is van de 125 Watt die er gaat komen, blijft Android Planet erg enthousiast over de snelle laadtijd van Oppo’s nieuwste toptoestel. Je leest hier alles over in onze Oppo Find X2 Pro review, waarin we alle voor- en nadelen van de smartphone bespreken.

