Je telefoon vol in 9 minuten: Oppo presenteert bizar snel 240 Watt-snelladen

Hoe snel laadt jij jouw smartphone volledig op? Oppo maakt 240 Watt-snelladen in de nabije toekomst mogelijk. Wachten op een volle accu is dan verleden tijd.

Je smartphone-accu opgeladen in 9 minuten

Het opladen van je smartphone duurt even. De meeste mensen laden hun toestel daarom ‘s nachts op, zodat ze ‘s ochtends opstaan met een volle accu. Veel smartphonefabrikanten proberen hier een oplossing voor te vinden. Daarom is snellaadtechnologie in het leven geroepen. Het woord zegt het al; dankzij snellaadtechnologie laden smartphones lekker snel op. Op die manier hoef je je telefoon niet langer ‘s nachts aan de lader te hangen, maar kan het gewoon overdag.

Oppo loopt al jaren voorop als het gaat om het snelladen van smartphones, maar nu gaat de fabrikant erop en erover. Het Chinese bedrijf kondigde op het Mobile World Congress 2022 een nieuwe versie van haar SuperVOOC-snellaadtechnologie aan. De technologie maakt het mogelijk om smartphones met een duizelingwekkende snelheid van 240 Watt op te laden. Bij een accu van 4500 mAh zorgt dit voor een totale laadtijd van slechts negen minuten.

Wanneer we daadwerkelijk Oppo-smartphones die 240W-snelladen ondersteunen gaan zien, is niet bekend. Oppo biedt tot die tijd al smartphones aan met een 150 Watt-snellader. Denk bijvoorbeeld aan de Oppo Find X5-serie. Deze smartphones laden volledig op in een kwartiertje – en dat is wat ons betreft ook enorm snel.

Lees ook: Oppo Find X5 Pro officieel: ook Find X5 en X5 Lite gepresenteerd

De nadelen van snelladen

Je hoort regelmatig horrorverhalen over snelladende accu’s. Ze zouden in een rap tempo verslechteren, omdat de grote stroomtoevoer zorgt voor te veel hitte. Om deze reden integreert Oppo haar Battery Health Engine in de 150W SuperVOOC-snellader. Deze technologie zorgt ervoor dat een accu na 1600 oplaadcycli nog steeds op 80 procent van zijn oorspronkelijke capaciteit presteert. Dit is volgens de fabrikant een verdubbeling van de huidige industriestandaard.

Je hoeft je met een Oppo-smartphone dus geen zorgen te maken over een tegenvallende accuduur na een aantal keer opladen. Wij raden hoe dan ook aan je telefoon niet ‘s nachts op te laden. Een smartphone-accu vindt het prettig om zoveel mogelijk tussen de 20 procent en de 90 procent te gedijen. Laad je toestel dus nooit volledig op en laat hem ook niet uitvallen. Op die manier presteert je batterij (in de meeste gevallen) zo lang mogelijk goed.

