Oppo brengt een nieuwe budgetsmartphone uit in Nederland en hij is meteen te koop. De Oppo A15 heeft een driedubbele camera, groot scherm en adviesprijs van 149 euro.

Oppo A15 officieel: budgetsmartphone van 149 euro

De Oppo A15 is nu in Nederland te koop voor 149 euro, waarmee ‘ie tot de goedkoopste Android-telefoons van dit moment hoort. Het toestel wordt verkocht bij MediaMarkt en Belsimpel en komt in twee kleuren: zwart en blauw.

De betaalbare telefoon valt vooral op door de drie camera’s aan de achterkant. De primaire camera van 13 megapixel ondersteunt hdr en heeft een nachtmodus, waardoor foto’s in het donker beter moeten ogen. Ook aanwezig is een 2 megapixel-macrocamera voor foto’s van heel dichtbij, bijvoorbeeld van planten of insecten. Een 2 megapixel-dieptesensor, die helpt bij het maken van portretfoto’s, maakt het plaatje compleet.

6,52 inch-scherm met 1600 bij 720 pixels

Kleine notch voor 5 megapixel-selfiecamera

MediaTek Helio P35, 3GB werkgeheugen

32GB opslagruimte, uitbreidbaar met micro-sd-kaartje

Drie camera’s: 13 + 2 + 2 megapixel

4230 mAh-accu gaat lang mee

Draait op Android 10 met ColorOS-skin

Verder beschikt de Oppo A15 over een 6,52 inch-scherm met redelijk dunne randen en een kleine notch bovenin, die plek biedt voor de 5 megapixel-selfiecamera. De resolutie is met 1600 bij 720 pixels relatief laag, maar dit zorgt wel voor betere prestaties en een langere accuduur. De batterij is 4230 mAh groot en laadt op met maximaal 10 Watt; snelladen ontbreekt dus. Wel is een vingerafdrukscanner en gezichtsherkenning aanwezig.

Onder de motorkap van de Oppo A15 zit een bescheiden MediaTek Helio P35-processor, die ook in andere budgettelefoons zit, zoals de Motorola Moto G8 Power Lite en LG K61. De processor wordt geholpen door 3GB werkgeheugen en 32GB aan opslagruimte. Dat laatste is wat karig, maar kun je met een micro-sd-geheugenkaartje wel zelf uitbreiden.

Tot slot draait de Oppo A15 op Android 10 met de ColorOS-software, die allerlei functies aan Android toevoegt. Het nieuwe Android 11 ontbreekt en het is onduidelijk of de smartphone later wordt bijgewerkt naar deze Android-versie. Zodra hier meer over bekend is, dan werken we dit artikel bij.

