Oppo brengt budgetsmartphone exclusief uit bij Albert Heijn

De Oppo A16s is een nieuwe budgetsmartphone die exclusief bij Albert Heijn te koop is. Voor 149 euro krijg je een toestel met een grote accu, drievoudige camera en strak design.

Oppo A16s officieel: exclusief bij Albert Heijn

Oppo maakt via een persbericht bekend dat de A16s, een budgettelefoon van 149 euro, nu te koop is in Nederland. De fabrikant verkoopt de smartphone exclusief bij de Albert Heijn (zowel online als in de winkels) voor 149 euro. Wissel je 1000 Air Miles in, dan krijg je nog 10 euro korting. Daarmee behoort de Oppo A16s tot de goedkoopste Android-telefoons van dit moment.

De Oppo A16s is voorzien van een 6,52 inch-scherm met een resolutie van 1600 bij 720 pixels. Bovenin zit een kleine notch voor de 8 megapixel-selfiecamera, terwijl de randen rondom het display verder redelijk dun zijn. De ververssnelheid is 60Hz en dus niet 90Hz, zoals we bij (iets) duurdere Android-toestellen tegenwoordig zien.

De smartphone heeft een MediaTek Helio G35-processor, die bijvoorbeeld ook in de Nokia G20 zit. De chip wordt bijgestaan door 4GB werkgeheugen en 64GB aan opslagruimte. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant, in de aan/uit-knop van het toestel. Uit de doos draait de Oppo A16s op Android 11 met de ColorOS-software van de Chinese fabrikant. Dankzij de IPX4-certificatie is de A16s spatwaterdicht.

Verder heeft de Oppo-smartphone een driedubbele camera op de achterkant. Het gaat om een 13 megapixel-hoofdcamera, die kunstmatige intelligentie gebruikt om mooiere foto’s vast te leggen. Ook aanwezig is een 2 megapixel-macrocamera voor kiekjes van heel dichtbij (bijvoorbeeld van een insect of bloem) en een 2 megapixel-dieptesensor die helpt met het maken van portretfoto’s.

Oppo A16s release en prijs

Als gezegd is de Oppo A16s exclusief te koop bij Albert Heijn voor 149 euro. Je kan kiezen uit twee kleuren: zwart en blauw. Oppo laat weten dat ook de Oppo A91, een duurdere smartphone met een 48 megapixel-camera, nu bij de supermarktketen verkrijgbaar is.