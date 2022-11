Dit is de Oppo A17 van 179 euro met gloednieuw luxueus design

De betaalbare Oppo A17 is officieel gepresenteerd, bevat een gloednieuw design en ligt per direct in de winkels. Het budgettoestel heeft een adviesprijs van 179 euro en is de eerste van de nieuwe A-serie.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Oppo A17 officieel gepresenteerd: opvallend uiterlijk

De Oppo A17 is zojuist onthuld en bevat een retro-ontwerp met platte zijkanten en een nieuw design voor het camera-eiland. Het toestel komt op de markt in het blauw en zwart en voelt aan als leer. Dat komt door een speciaal gebruikte techniek aldus Oppo, waardoor ‘ie ook net wat beter in de hand ligt qua grip. De vingerafdrukscanner is verwerkt in de zijkant van het toestel en daar vind je ook de volumeknoppen.

Hij is 8,29 millimeter dik en weegt 189 gram. Er is een batterij aan boord van 5000 mAh die kan opladen met maximaal 10 Watt. Er is gekozen voor een instapprocessor van MediaTek. Die is krachtig genoeg voor taken als WhatsApp of Netflix, maar zware games spelen of berekeningen uitvoeren is er niet bij.

Het werkgeheugen van 4GB is virtueel uit te breiden voor wat extra multitaskingpower. Er is 64GB uitbreidbare opslag aanwezig en het scherm is 6,56 inch groot. Dat heeft een magere resolutie van 1612 bij 720 pixels en ververst maximaal 60 keer per seconde.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Drie camera’s en Android 12

In de ouderwetse druppelnotch aan de voorzijde is de 5 megapixel-selfiecamera verstopt. Op de achterkant vind je nog eens twee camera’s, waaronder een 50 megapixel-sensor. De tweede camera heeft een zeer lage resolutie en waarvoor je die precies gebruikt is onbekend. Het kan gaan om een tweede camera voor het opslaan van diepte-informatie voor portretfotografie of om close-ups te schieten.

Het geheel draait op Android 12, waar de ColorOS-schil overheen ligt. Die is flink aangepast ten opzichte van stock Android. Daardoor is het uiterlijk geheel anders en kun je ook aan de slag met allerlei voorgeïnstalleerde applicaties en functies. Over het precieze updatebeleid laat Oppo zich niet uit.

Prijs en beschikbaarheid

Het toestel is te koop in het Lake Blue en Midnight Black en ligt per direct in de winkel voor een adviesprijs van 179 euro. In de nabije toekomst verwachten we ook andere toestellen in de Oppo A-serie, maar concrete informatie daarover is nog niet bekend.