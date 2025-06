Deze Oppo-smartphone is ‘onverwoestbaar’ en goedkoop

Oppo komt met een budgetsmartphone die voorzien is van een ‘onverwoestbaar design’. Wat de telefoon precies te bieden heeft, lees je in dit artikel.

Oppo A5 5G officieel aangekondigd

Als je het belangrijk vindt dat je Android-smartphone tegen een stootje moet kunnen, dan moet je tegenwoordig bij Oppo zijn. De fabrikant heeft in korte tijd een aantal extra stevige telefoons uitgebracht en introduceert nu de Oppo A5 5G. Het toestel verschijnt in Nederland met een adviesprijs van 199 euro en is te koop bij de Oppo-store.

De belangrijkste feature van de Oppo A5 5G is uiteraard de stevige behuizing. De smartphone is voorzien van een afgedicht ontwerp met een IP65-certificatie. Dit betekent dat het toestel beschermd is tegen zand en ander vuil, maar ook een regenbui overleeft. Volgens Oppo is de A5 5G een geschikte smartphone voor op bouwplaatsen.

Het scherm beschikt verder over dubbel gehard glas, waardoor het minder snel moet krassen en barsten. De smartphone is volgens Oppo zo stevig dat hij overreden kan worden door een voertuig en is daarnaast schokbestendig. De usb-c-poort en simkaarthouder worden tevens extra goed beschermd tegen de elementen.

De Oppo A5 5G draait uit de doos op Android 15 met de bekende ColorOS-software van de fabrikant. Het updatebeleid valt voor een telefoon van 199 euro niet tegen. Oppo belooft de stevige telefoon namelijk te voorzien van drie grote Android-versie-updates en zes jaar aan beveiligingspatches.

Onder de motorkap

Dan de overige specificaties van de Oppo A5 5G. Het toestel heeft een 6,67 inch-scherm met een lage resolutie van 1604 bij 720 pixels. Beelden ogen hierdoor niet zo scherp, maar de resolutie is wel gunstiger voor de accuduur. Het display ondersteunt wel een hoge ververssnelheid van 120Hz.

De smartphone wordt aangedreven door een MediaTek Dimensity 6300-chip. Deze processor is niet enorm snel, maar moet Android en de meeste apps vloeiend draaien. Oppo stopt hier 4GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte bij. Foto’s maakt de A5 5G met de 50 megapixel-hoofdcamera en 8 megapixel-selfiecamera. Achterop is ook een monolens van 2 megapixel aanwezig.

De Oppo A5 5G heeft een lekker grote accu van 6000 mAh, die onder meer ruim 500 uur standby-tijd biedt. Opladen gaat met maximaal 45 watt. Voor een budgettelefoon is dat netjes, maar door de grote batterij duurt het alsnog even voordat de accu weer voor 100 procent is opgeladen. Na 21 minuten zit de Oppo voor 30 procent vol. Een hele oplaadbeurt neemt 84 minuten in beslag.

