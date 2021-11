Oppo brengt A54s met 50 megapixel-camera uit voor 219 euro

Met de A54s onthult de Chinese smartphonemaker Oppo zijn nieuwste budgettoestel aan. De telefoon verschijnt met een prijs van 219 euro en heeft onder andere een 50 megapixel-camera achterop.

Oppo A54s officieel aangekondigd

Oppo kondigt de A54s aan middels een persbericht en de smartphone is vanaf nu in Nederland te koop. Het toestel heeft een adviesprijs van 219 euro, verschijnt bij alle bekende Nederlandse webwinkels en in twee kleuren: zwart en blauw. De Oppo A54s onderscheidt zich vooral door de drievoudige camera achterop, en dan met name de 50 megapixel-hoofdcamera.

Door de hoge resolutie moeten foto’s erg scherp zijn. De Oppo-telefoon heeft ook twee extra lenzen, allebei van slechts 2 megapixel. Eentje wordt gebruikt voor plaatjes van heel dichtbij, oftewel: macrofotografie. De andere is een dieptesensor die helpt met het maken van portretfoto’s, waarbij de achtergrond wordt vervaagd. Het scherm (1600 bij 720 pixels) is 6,52 inch groot en heeft bovenin een notch voor de 8 megapixel-selfiecamera.

Kijken we naar de interne hardware, dan zien we dat de Oppo A54s beschikt over een 5000 mAh-accu. Oppo heeft een zogeheten ‘Super Nighttime Standby-modus’ toegevoegd. Als deze functie wordt ingeschakeld, verbruikt de smartphone ‘s nachts heel weinig stroom terwijl je ligt te slapen. Opladen gaat via usb-c, maar het is niet duidelijk of de A54s snelladen ondersteunt.

Android 11 en 128GB opslag

Verder beschikt de Oppo A54s over een vingerafdrukscanner aan de zijkant, die in de aan/uit-knop is verwerkt. Een MediaTek Helio G35 drijft het geheel aan en wordt geholpen door 4GB werkgeheugen en 128GB aan interne opslagruimte. De Helio G35 is niet de snelste processor en zien we vaker bij goedkope Android-toestellen. Denk aan Oppo’s eigen A16s en de Nokia G20, die eerder dit jaar verschenen.

Tot slot draait de Oppo A54s uit de doos op Android 11, de Android-versie die ruim een jaar geleden werd uitgebracht. Het nieuwere Android 12 ontbreekt dus, al verwachten we wel dat deze update later naar het toestel komt. Oppo legt over Android zijn eigen ColorOS-schil heen, die veel visueel veranderingen doorvoert en ook de nodige extra functies toevoegt.

