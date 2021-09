Gelekte Oppo A55 4G render wijst op komst nieuwe budgetsmartphone

Een gelekte render van de onaangekondigde Oppo A55 4G geeft aan dat Oppo binnenkort een nieuwe budgetsmartphone presenteert. Er zijn ook al wat specificaties gelekt. Dit weten we tot dusver.

Oppo A55 4G render gelekt

De officieel ogende render, bovenaan dit artikel zichtbaar, is gedeeld door de doorgaans betrouwbare website 91Mobiles. Deze site heeft vaker als eerste gepubliceerd over nog onaangekondigde smartphones. Desalniettemin is het goed om de render en vermeende specificaties van de Oppo A55 4G met een korreltje zout te nemen.

Op de render is goed te zien dat de smartphone een bijna voorkantvullend scherm heeft met een redelijke ‘kin’. Bovenin zit een gaatje voor de selfiecamera. De vingerafdrukscanner is in de aan- en uitknop op de rechterzijkant geplaatst. De smartphone komt in drie kleuren: zwart, mintgroen en blauw met een regenboogeffect.

De Oppo A55 4G wordt een goedkopere uitvoering van de A55 5G, die zoals de naam al doet vermoeden wél geschikt is voor 5G-internet. In Nederland is 5G nog beperkt nuttig omdat het even snel is als 4G totdat providers de 3,5GHz-frequentie mogen gebruiken. Dat lijkt pas eind 2022 of begin 2023 te gaan gebeuren.

De Oppo A54 5G (en dus niet de A55 4G)

Ander ontwerp en specificaties

In vergelijking met de A55 5G valt op dat de A55 4G een ander ontwerp heeft. Oppo komt dus echt met een ander toestel. De specificaties zijn ook anders. Zo krijgt de A55 4G een 50 megapixel-hoofdcamera met twee andere, nog onbekende camera’s. Op de A55 5G is een 13 megapixel-hoofdcamera geplaatst, aangevuld met een macrocamera en dieptesensor.

Volgens 91Mobiles blijkt uit overheidscertificeringen dat de aanstaande Oppo A55 4G een 5000 mAh-accu heeft. De accu is hiermee even groot als die van zijn 5G-variant. Het opladen zou opvallend genoeg sneller gaan, namelijk met 18 Watt tegenover 10 Watt. Andere specificaties van de Oppo A55 4G zijn nog niet bekend.

Oppo A55 4G release lijkt aanstaande

Oppo lijkt op het punt te staan om de A55 4G aan te kondigen. Hoe duur het toestel wordt en of hij in Nederland uitkomt, is nog niet duidelijk. De eerder aangekondigde A55 5G kost in het buitenland omgerekend 230 euro maar is hier (nog) niet te koop.

Wel verkoopt Oppo hier andere goedkope 5G-smartphones. De Oppo A54 5G bijvoorbeeld, die iets meer dan tweehonderd euro kost. Onlangs testten we de A54 samen met de duurdere A74 en A94. Nieuwsgierig hoe de drie smartphones bevallen? Lees dan onze review van de Oppo A-serie.

