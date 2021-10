‘Deze goedkope Oppo-smartphone heeft 5G en een grote accu’

Een nog onaangekondigde Oppo-smartphone is opgedoken in een render. Het zou gaan om een betaalbaar toestel met enkele handige features, zoals 5G-ondersteuning en een grote accu die lang meegaat.

‘Oppo A56 5G-render laat budgettelefoon zien’

De afbeelding is gepubliceerd door 91Mobiles, een betrouwbare website als het om smartphonegeruchten gaat. Het plaatje laat de Oppo A56 5G zien, een nieuwe telefoon met redelijk basic specificaties. Hierdoor denken we dat de A56 een betaalbare smartphone wordt, ook omdat ‘ie valt in Oppo‘s goedkoopste A-reeks.

Zoals in het lijstje hieronder ziet, is de hardware van de Oppo A56 niet heel bijzonder. Het 6,52 inch-scherm heeft een lage hd-resolutie en de processor is niet enorm snel. De Dimensity 700 van MediaTek zit ook in de Samsung Galaxy A22 en Xiaomi Redmi Note 10 5G en presteert prima, maar je moet geen wonderen verwachten.

6,5 inch-scherm met hd-resolutie

MediaTek Dimensity 700, 4/6GB werkgeheugen

Standaard 128GB aan opslag aanwezig

5000 mAh-accu, maar geen snelladen

Dubbele camera op de achterkant, 8 megapixel-selfiecamera

Draait op Android 11 met ColorOS-software

Wel is de batterij behoorlijk groot: 5000 mAh. Door de zuinige hardware en lagere schermresolutie moet de Oppo A56 het daardoor lang volhouden op een lading. Het opladen gaat volgens 91Mobiles met maximaal 10 Watt, waardoor snelladen dus ontbreekt. De smartphone kan wel overweg met 5G-internet, dat ook in Nederland beschikbaar is.

Dubbele camera

Verer zien we dat de Oppo A56 in drie kleurtjes verschijnt en twee camera’s op de achterkant heeft. Het gaat vermoedelijk om een 13 megapixel-hoofdcamera en 2 megapixel-dieptesensor, die helpt bij het maken van portretfoto’s. Selfies maakt de Oppo-telefoon met de 8 megapixel-frontcamera, die je in de notch vindt.

Het is onduidelijk of de Oppo A56 5G ook in Nederland wordt uitgebracht. De A54 (ook met 5G-ondersteuning) is hier eerder dit jaar uitgebracht en kost op dit moment zo’n 220 euro. Ook zijn er nog de A74 en A94. Benieuwd naar onze ervaringen met dit trio, lees dan onze Oppo A-serie review. Wanneer we meer weten over de prijs en release van de A56, werken we dit artikel bij.

