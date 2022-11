Dit is de Oppo A58: prima specs in een flitsende behuizing

Oppo heeft een nieuwe, betaalbare middenklasser onthuld in China. De Oppo A58 heeft een verfrissend, strak ontwerp en prima specificaties voor de prijs.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Oppo kondigt A58 officieel aan

De Chinese fabrikant Oppo heeft zijn nieuwste smartphone officieel onthuld. Het gaat om de A58; een Android-smartphone met een prijskaartje van omgerekend 234 euro. Opvallend is het nieuwe design van het toestel. Met vlakke zijkanten en twee cirkelvormige camera-eilanden lijkt de A58 behoorlijk op de Oppo A17. Die verscheen vorige week nog in Nederland voor een kleine 180 euro.

De Oppo A58 heeft – in tegenstelling tot de A17 – een matte achterkant en iets betere specificaties. Het toestel, dat een 6,7 inch-scherm heeft, wordt aangestuurd door een Dimensity 700-chip, die prima is voor alledaagste taken als social media of een simpel spelletje. Hoewel het scherm een resolutie heeft van ‘maar’ 720p, ligt de verversingssnelheid wel hoger met 90Hz. Daardoor zal de telefoon sneller aanvoelen.

Twee camera’s, een grote batterij en software

Op de achterkant van de A58 vind je twee camera’s. De 50 megapixel-hoofdcamera zul je vooral gebruiken voor het maken van kiekjes. De 2 megapixel-dieptesensor verzamelt namelijk enkel gegevens voor portretfoto’s. Voorop in het scherm zit een 8 megapixel-selfiecamera verwerkt.

De batterij van de Oppo-telefoon heeft een accucapaciteit van 5000 mAh. Hierdoor hoef je je hoogstwaarschijnlijk geen zorgen te maken over een lege batterij. Smartphones met soortgelijke specificaties komen immers gemakkelijk de dag door zonder extra te hoeven laden. Laden gaat trouwens met maximaal 33 Watt, wat relatief snel is.

Verder heeft het toestel 8GB aan werkgeheugen, 256GB opslagruimte en draait ‘ie op Android 12. Dat is niet de nieuwste software, maar gebruikelijk in deze prijsklasse. We verwachten in de toekomst in ieder geval een upgrade naar Android 13. De smartphone ondersteunt ook 5G-internet voor sneller mobiel internet en er is nog een ‘ouderwetse’ koptelefoonaansluiting aanwezig.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Prijs en beschikbaarheid

Zoals gezegd kost de Oppo A58 omgerekend zo’n 234 euro. Op dit moment is hij alleen in China verkrijgbaar in drie kleuren: blauw, paars en zwart. We zien vaker dat Oppo-toestellen die oorspronkelijk op de Chinese markt verschijnen, later de overtocht maken naar Europa. Het is echter onduidelijk of en wanneer de A58 ook in Nederland wordt uitgebracht.

Meer over Oppo en Android

Op Android Planet houden we je op de hoogte over de laatste smartphonenieuwtjes, zoals deze Oppo A58. Daarnaast geven we je tips en tricks voor het Android-besturingssysteem en doen we uitgebreide reviews van de nieuwste smartphones.

Altijd op de hoogte zijn van het laatste Android-nieuws? Download dan de gratis Android Planet-app en abonneer je op onze nieuwsbrief. Hieronder vind je alvast het laatste Android-nieuws.