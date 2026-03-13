Oppo’s nieuwe budgettelefoons hebben grote accu’s, maar oude software

Oppo komt met drie betaalbare smartphones in de A6-serie. De toestellen vallen op door de grote accu’s. Lees gauw verder in dit artikel!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Oppo A6 5G officieel aangekondigd

De nieuwste telefoons van de Chinese smartphonemaker Oppo kosten minder dan 270 euro en zijn nu verkrijgbaar in Nederland. Het gaat om de Oppo A6 5G, A6x 5G en A6x 4G. De Oppo A6 5G is het meest uitgebreide toestel van het drietal en kost 269 euro. Voor de A6x 5G betaal je 229 euro, de 4G-versie heeft een adviesprijs van 159 euro.

We beginnen bij de Oppo A6 5G, die is uitgerust met een opvallend grote accu van 6550 mAh. Daarmee is de batterij een stuk groter dan die van bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S26 Ultra, die het moet doen met een 5000 mAh-batterij. Opladen doet de Oppo-smartphone met maximaal 45 watt.

Het scherm van de A6 5G is 6,75 inch groot, maar heeft een lage resolutie van 1570 bij 720 pixels. Hierdoor het display er niet zo scherp uit. De ververssnelheid van 120Hz zorgt er wel voor dat beelden vloeiend moeten ogen. Onder de motorkap zit een MediaTek Dimensity 6300-chip met 6GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte.

De Oppo A6 5G heeft een IP69-certificering en kan daardoor tegen (heet) water en stof. Het toestel heeft verder drie camera’s: op de achterkant zien we een 50 megapixel-hoofdcamera en nog een 2 megapixel-lens. De frontcamera maakt selfies in 8 megapixel.

Oppo A6x 5G en 4G smartphones

De Oppo A6x 5G verschilt op een aantal punten van de ‘normale’ A6 5G. Zo heeft een minder grote batterij van 6100 mAh en is de behuizing minder waterdicht. Het toestel beschikt wel over hetzelfde 6,75 inch-120Hz-scherm en de MediaTek Dimensity 6300-chip.

Houd er rekening mee dat er minder werkgeheugen (4GB) en opslagruimte (128GB) aanwezig is. De 5 megapixel-selfiecamera is ook minder goed. De Oppo A6x 5G heeft zoals gezegd een adviesprijs van 229 euro.

Voor 159 euro haal je de Oppo A6x 4G in huis. Het toestel ondersteunt – zoals de naam al verklapt – alleen 4G-internet en is minder krachtig. Zo wordt de telefoon aangedreven door een Snapdragon 685-processor, met 4GB RAM en 128GB opslag. De accu heeft een capaciteit van 6100 mAh.

Op de achterkant zit een enkele 13 megapixel-camera en voorop een 5 megapixel-selfielens. Het scherm is 6,75 inch groot, heeft een resolutie van 1570 bij 720 pixels en ververssnelheid van 120Hz. Het toestel is ook te gebruiken om andere apparaten op te laden. Zo zet je ‘m dus in als een soort powerbank.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Oude Android-versie en zes jaar updates

Oppo laat weten dat de nieuwe A6-smartphones op ColorOS 15 draaien. Deze softwareschil is gebaseerd op Android 15, dat inmiddels anderhalf jaar oud is. Het is onduidelijk waarom Android 16 niet op de telefoons staat, maar deze versie komt later met een update. We weten niet wanneer.

De Oppo A6 5G, A6x 5G en A6x 4G krijgen drie grote Android-versie-upgrades en zes jaar aan beveiligingspatches. Dat betekent dat ze tot en met Android 18 worden bijgewerkt en de ondersteuning in maart 2032 afloopt. Voor budgetsmartphones is dat overigens acceptabel.