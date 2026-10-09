Dit is de Oppo A7 Pro 5G: opvallende selfiecamera en meer

Het Chinese Oppo heeft zijn nieuwste smartphone uit de doeken gedaan. De Oppo A7 Pro 5G heeft een opvallende selfiecamera, forse batterij en is nu verkrijgbaar.

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Oppo A7 Pro 5G aangekondigd: dit moet je weten

Oppo kondigt de A7 Pro 5G aan en brengt de telefoon direct uit in Nederland. Met een adviesprijs van 499 euro valt het toestel in het middensegment. Het toestel is uitgerust met enkele opvallende features, maar de zogeheten ‘Wide AI Zoom’-selfiecamera springt vooral in het oog.

De Oppo A7 Pro 5G heeft een selfiecamera met een gezichtsveld van 100 graden. Hierdoor kan de smartphone bredere selfies maken en dus makkelijker meerdere personen op beeld zetten. De camera herkent zelf hoeveel mensen er te zien zijn en past op basis hiervan de zoom aan. Selfies worden vastgelegd in 50 megapixel.

Om bij de camera’s te blijven: op de achterkant zitten er nog twee. Het gaat om een 50 megapixel-hoofdcamera, die volgens Oppo meer licht binnenlaat. Ook is er een 2 megapixel-monochroomlens aanwezig. Opvallend genoeg ontbreekt er een groothoeklens, terwijl we die eigenlijk op iedere andere Android-telefoon zien.

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Lekker grote accu

Het scherm van de Oppo A7 Pro 5G meet 6,57 inch en is daarmee niet heel groot, maar ook niet per se compact. De resolutie ligt op 2372 bij 1080 pixels en de ververssnelheid op maximaal 120Hz. Het display kan de ververssnelheid ook terugschakelen naar 90 of 60Hz om stroom te besparen. Volgens Oppo haalt het scherm een maximale helderheid van 1400 nits.

Onder de motorkap van de Oppo-telefoon zit een MediaTek Dimensity 6360 Max-chip, die voor prima prestaties moet zorgen. Daar stopt de fabrikant een bescheiden 6GB aan werkgeheugen bij, al krijg je wel een ruime 256GB aan opslagruimte. De telefoon draait nog op Android 16, terwijl Android-versie 17 inmiddels een tijdje beschikbaar is.

Tot slot beschikt de Oppo A7 Pro 5G over een 7400 mAh-accu. Die kan met maximaal 80 watt opladen en het is ook mogelijk om andere apparaten van stroom te voorzien, door ze met een kabeltje te verbinden. Draadloos opladen is niet mogelijk. Het toestel heeft een IP69K-certificatie en is daarmee beschermd tegen stof, water en harde waterstralen.