De Oppo A52 en Oppo A72 waren stiekem al verkrijgbaar in Nederland, maar zijn nu ook officieel aangekondigd. De Oppo A52 is de meest betaalbare voor 219 euro, terwijl de Oppo A72 269 euro kost.

Oppo A72 officieel voor Nederlandse markt

De Oppo A72 wordt aangestuurd door een vlotte Snapdragon 665-chip, met 4GB RAM en 128GB aan uitbreidbare opslag. Die processor vind je ook in bijvoorbeeld de Nokia 5.3, Motorola Moto G8 Plus of Sony Xperia 10 II. In het scherm van 6,5 inch is een klein gaatje aanwezig voor de selfiecamera. Draai je het toestel om, dan zie je ook nog eens vier camera’s. De primaire lens gebruik je voor foto’s van 48 megapixel vol detail.

Ook een camera met groothoeklens is aan boord; handig voor landschappen of architectuur. Er is een dieptesensor aanwezig om de achtergrond van een portretfoto te vervagen en ook een zwartwit-camera. Daarmee zorg je voor foto’s met beter contrast.

Qua accu kiest de fabrikant voor een exemplaar van 5000 mAh. Daarnaast wordt een snellader van 18 Watt meegeleverd, waardoor het toestel redelijk snel oplaadt via de usb c-poort. Het toestel draait op Android 10, met de eigen ColorOS-schil die daar overheen ligt.

De Oppo A72 heeft een Nederlandse adviesprijs van 269 euro en is verkrijgbaar in het zwart en paars. Een witte variant is echter ook al te koop bij verschillende webwinkels. Voor de beste prijzen, al dan niet in combinatie met een abonnement check je onderstaande prijsvergelijker.

Alles over de Oppo A52

De Oppo A52 is ook aangekondigd en heeft een scherm van 6,5 inch. Er is 4GB werkgeheugen aan boord en 64GB uitbreidbaar opslaggeheugen. Het toestel is alleen verkrijgbaar in het zwart, aldus Oppo. Een witte variant is echter ook al even te koop in Nederland. Het toestel heeft een accu aan boord van 5000 mAh. Dat is groots te noemen in deze prijsklasse en daarmee houd je het makkelijk langer dan een dag vol op een acculading.

Op de achterkant zijn vier camera’s geplaatst en de hoofdsensor schiet foto’s van 12 megapixel. Ook is er een groothoekcamera aan boord, om net iets meer mee vast te leggen. Tot slot zijn een macrocamera, voor de foto’s van dichtbij en een dieptesensor aanwezig. Die laatste gebruik je om een goede portretfoto te maken met een scherpe voorgrond en vervaagde achtergrond.

Ook dit toestel van Oppo draait op Android 10, met daaroverheen de eigen ColorOS-schil. Deze schil bevat verschillende eigen applicaties en mogelijkheden en zorgt ook voor een ander uiterlijk van de software. De adviesprijs van de Oppo A52 bedraagt 219 euro en check ook onze onderstaande prijsvergelijker voor het beste aanbod.

Het laatste nieuws over Oppo