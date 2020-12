Oppo A73 5G officieel: vloeiend 90Hz-scherm en 5G voor 329 euro

De Chinese fabrikant Oppo heeft een nieuwe 5G-smartphone aangekondigd. De Oppo A73 5G heeft een groot en vloeiend 90Hz-scherm en is met 329 euro betaalbaar.

Oppo A73 5G officieel aangekondigd

De Oppo A73 5G valt vooral op door de – zoals de naam al verklapt – 5G-ondersteuning. Hoewel het nieuwe mobiele netwerk nog niet overal in Nederland beschikbaar is, is de Oppo-telefoon wel klaar voor de toekomst. Het toestel heeft een MediaTek Dimensity 720-processor met 8GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte.

Ook beschikt de Oppo A73 5G over een vloeiend 90Hz-scherm. Dit betekent dat het display 90 keer per seconde wordt vernieuwd en dat levert snelle en soepele animaties op. De smartphone voelt daardoor ook vlotter aan in gebruik. Het scherm is 6,5 inch groot, heeft linksboven een gat voor de selfiecamera en resolutie van 2400 bij 1080 pixels.

MediaTek Dimensity 720-processor met 5G ingebouwd

8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte

6,5 inch-scherm met 90Hz-ververssnelheid

Drie camera’s op de achterkant, selfiecamera van 8 megapixel

4040 mAh-accu ondersteunt snelladen

Draait op Android 10 met ColorOS-software van Oppo

Op de achterkant van de Oppo A73 5G zitten drie camera’s: een hoofdcamera van 16 megapixel, 8 megapixel-groothoeklens en 2 megapixel-zwartwitcamera. Het toestel gebruikt kunstmatige intelligentie om je foto’s te verbeteren en heeft ook een nachtmodus. Daardoor ogen kiekjes die je in het donker maakt helderder.

De A73 5G draait op Android 10, een verouderde versie van het mobiele besturingssysteem. De verwachting is dat de smartphone later wordt bijgewerkt naar het nieuwere Android 11. Over Android legt Oppo de ColorOS-software, die allerlei handige features toevoegt maar ook het uiterlijk flink aanpast.

Verder is de nieuwe Oppo-telefoon voorzien van een 4040 mAh-accu. Dit is niet enorm groot, maar moet voldoende zijn om het einde van de dag te halen. Wel is snelladen (met 18 Watt) aanwezig, waardoor de telefoon relatief snel weer vol zit. De vingerafdrukscanner, die je gebruikt om de smartphone te ontgrendelen, zit aan de zijkant, in de aan/uit-knop.

Oppo A73 5G release en prijs

De Oppo A73 5G heeft een adviesprijs van 329 euro en verschijnt in één kleur: zwart. Het toestel is vanaf 3 december verkrijgbaar bij Nederlandse (web)winkels, maar al vandaag te koop via de officiële webwinkel van Oppo.