Onaangekondigde Oppo A76 al te koop in Nederland: dit moet je weten

De onaangekondigde Oppo A76 blijkt al te koop in Nederland, zo ontdekte Android Planet. De Oppo A76 is een budgetsmartphone met verouderde software en eenvoudige specificaties. Dit moet je weten.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Oppo A76 kopen

De Oppo A76 is in februari aangekondigd voor verschillende landen. Oppo heeft de A76 nog niet gepresenteerd voor de Nederlandse markt. Desalniettemin blijkt de smartphone al uit voorraad leverbaar bij Coolblue, merkte Android Planet. Het toestel kost 229 euro en is te koop in de kleuren zwart en blauw.

Eenvoudige specificaties

De specificaties van de Oppo A76 zijn niets bijzonders. Gezien de prijs is dat begrijpelijk, al vallen er een paar zaken op. Zo beschikt de Oppo A76 over een 6,56 inch-scherm met een lagere hd-resolutie. Veel concurrerende smartphones hebben een scherper full-hd-display. De A76 is voorzien van een eenvoudige Snapdragon 680-processor, veel opslaggeheugen (128GB) en een gemiddelde accucapaciteit van 5000 mAh. Snel opladen is aanwezig en gaat met 33 Watt, wat lekker vlot is.

De camera’s van de Oppo A76 zijn ook vrij simpel: op de achterkant zitten er ‘slechts’ twee van 13 en 2 megapixel. In een gat in het scherm (linksboven) zit de 8 megapixel-frontcamera om te videobellen en selfies te maken.

Verouderde software

Opmerkelijk is dat de A76 uit de doos draait op Android 11, de softwareversie uit 2020. Het toestel krijgt pas later een update naar Android 12 uit 2021. Volgens Coolblue houdt het na die update ook op. Dat zou betekenen dat de eerste échte Android-update – Android 13 – niet naar deze nieuwe smartphone komt. Android 13 verschijnt in de zomer.

Coolblue meldt verder dat de Oppo A74 elke drie maanden een beveiligingsupdate krijgt tot maart 2024. Dat zou dus een periode van twee jaar zijn. Ook dat is opvallend, want Oppo beloofde vorig jaar dat al zijn A-smartphones drie jaar beveiligingsupdates krijgen. Veel budgetsmartphones van andere merken ontvangen drie jaar beveiligingsupdates.

Android Planet heeft Oppo gevraagd of het klopt dat de A76 één versie-update en twee jaar beveiligingsupdates krijgt. Een woordvoerder van Oppo wil geen commentaar geven op dit nieuwsbericht.

Lees het laatste nieuws over Oppo: