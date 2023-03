Oppo A78 met 50MP-camera naar Nederland voor 295 euro

Oppo brengt een nieuwe betaalbare smartphone uit in Nederland. De Oppo A78 kan overweg met 5G-internet, heeft een grote accu en maakt foto’s met een 50 megapixel-camera.

Oppo A78 officieel naar Nederland

De Oppo A78 is vanaf nu in Nederland verkrijgbaar voor 295 euro, zo maakt het bedrijf bekend. De smartphone lijkt in veel opzichten op zijn voorganger, de Oppo A77. Een belangrijke feature is de grote 5000 mAh-accu, die met de meegeleverde 33 Watt-stekker ook snel oplaadt. De telefoon is relatief dun (7,99 millimeter) en niet heel zwaar (188 gram).

Volgens Oppo zit de batterij na een half uur opladen voor 52 procent vol. Een complete lege batterij volledig opladen zou 67 minuten in beslag nemen. De accu moet lang meegaan, mede dankzij software-optimalisaties. Door de ‘Super Night Standby’-modus verbruikt de telefoon ‘s nachts erg weinig energie.

De Oppo A78 in vogelvlucht:

6,56 inch-90Hz-scherm (1612 bij 720 pixels)

MediaTek Dimensity 700-processor

4GB werkgeheugen, 128GB aan opslag (uitbreidbaar)

5000 mAh-accu die snel oplaadt

Twee camera’s achterop: 50 en 2 megapixel

Android 12 met ColorOS 13

Het scherm van de Oppo A78 is 6,56 inch groot en heeft een relatief lage resolutie van 1612 bij 720 pixels. Daardoor zien beelden er niet zo scherp uit. De Poco X5, die onlangs in Nederland is uitgebracht met ongeveer dezelfde adviesprijs als de Oppo-telefoon, heeft bijvoorbeeld een beter full-hd-display.

Onder de motorkap van het toestel zit een MediaTek Dimensity 700-processor, met 4GB werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. De chip ondersteunt 5G-internet, maar is niet supersnel. Je vindt ‘m bijvoorbeeld ook in oudere budgettelefoons, zoals de Samsung Galaxy A22, Galaxy A13 en Xiaomi Redmi Note 10 5G.

Twee camera’s achterop

Voor het maken van foto’s zijn drie camera’s aanwezig. Op de achterkant zit een 50 megapixel-hoofdcamera, die naast een nachtmodus ook een optie heeft om foto’s in 108 megapixel vast te leggen. De 2 megapixel-dieptesensor helpt bij het maken van portretfoto’s met een scherptediepte-effect. Selfies maakt de A78 in 8 megapixel.

De Oppo A78 5G is per direct in Nederland te koop voor 295 euro. De telefoon verschijnt in twee kleuren: Glowing Black (zwart) en Glowing Blue (blauw) die je op de afbeeldingen in dit artikel ziet.

